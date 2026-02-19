Senat nie przyjął wniosku mniejszości komisji budżetu i finansów publicznych oraz komisji obrony narodowej o odrzucenie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE. Z 87 głosujących senatorów „za” odrzuceniem ustawy opowiedziało się 26, „przeciw” - 61. Żaden z parlamentarzystów nie wstrzymał się od głosu. Odrzucono także większość poprawek. Całość - z trzema poprawkami - poparło 61 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu.
Wniosek mniejszości komisji senackich o odrzucenie ustawy nie uzyskał poparcia w izbie wyższej polskiego parlamentu.
Głosowało 87 senatorów, z czego 26 było za. 61 - przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Odrzucono także większość poprawek, m.in. pierwszą, zakładającą wprowadzenie do ustawy preambuły (26 głosów „za”, 61 „przeciw”).
Przyjęte poprawki koalicji
Ustawę z poprawkami poparło 61 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Wprowadzone do ustawy przez Senat poprawki przygotowane zostały przez koalicję rządzącą. Jedna z nich przewiduje, że wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. W budżecie państwa ma być ustanowiona rezerwa celowa na ten cel.
Inna poprawka wprowadza obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z pożyczki SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli. Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu finansowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.
Co znalazło się w odrzuconych poprawkach PiS?
Senat odrzucił poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie PiS chcieli m.in. prowadzenia do ustawy preambuły, stanowiącej, że w stosunku do środków z pożyczki nie może być wprowadzany „mechanizm warunkowości”, który może być w przyszłości elementem szantażu politycznego względem państw, które nie zgadzają się z polityką UE.
Skurkiewicz: Wy wiecie, za czym będziecie głosować?
Program SAFE od początku budzi ogromne emocje. W minionym tygodniu nad ustawą debatował Sejm, w obecnym pracuje nad nią Senat.
12 z 17 przedstawionych w izbie wyższej poprawek złożył senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
Państwo przygotowaliście dokument, z którym się zapoznałem. Bardzo ważny, zastrzeżony dokument, z którym zapoznało się aż pięciu senatorów. Ja się dziwię, że sto osób będzie głosowało za dokumentem, z którym zapoznało się pięciu senatorów. Trzech członków komisji obrony narodowej, jeden finansów publicznych i senator Kwiatkowski. I wy wiecie, za czym będziecie głosować? Wysoka izba wie, za czym będzie głosować? Nad tym kredytem, który będą spłacać wasze dzieci, wasze wnuki, a co niektórych nawet prawnuki?
— pytał w swoim wystąpieniu.
Wasza koalicja spod znaku ośmiu gwiazdek jest podszyta kłamstwem. Państwo za każdym razem kłamiecie, oszukujecie Polaków, niszczycie Polskę. Jeszcze tylko półtora roku. Macie szansę naprawić to wszystko. Panie marszałku, te dwanaście poprawek, które złożyłem, utrzymuję w mocy
— zwracał się do prowadzącego dziś rano obrady wicemarszałka Rafała Grupińskiego.
Senator Wojciech Skurkiewicz podkreślał ponadto, że kredyt SAFE jest niepewny, ponieważ jego oprocentowanie będzie określane co roku.
Każdego roku przy oprocentowaniu będzie brany również rating państwa, które z tej pożyczki skorzysta. I jeżeli dzisiaj papiery dłużne, które są emitowane przez skarb państwa w euro na rynku międzynarodowym tu w Europie, a jest to realizowane przez rząd RP, osiągają oprocentowanie od 2,5 do 4,5 procent, nawet przyjmując, że w perspektywie dłużej będzie to 4, czy 4,5 procent, to jest to nasze, my o tym decydujemy, w stu procentach mamy pełną suwerenność, na co te środki będą wydatkowane, na jakie cele będą wydatkowane i również, w jakim terminie będą wydatkowane
— przypomniał.
Zachwyty Kosiniaka-Kamysza i emocje Sobkowiak
Programu SAFE nie mógł się wczoraj nachwalić Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON. Polityk był jednym z przedstawicieli rządu, którzy odpowiadali wczoraj na pytania senatorów.
Program SAFE jest popierany przez naszych partnerów w NATO. Przez cały Sojusz Północnoatlantycki, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Zwiększyliśmy możliwość współpracy z partnerami NATO. O SAFE dopytują Turcy, Wielka Brytania, ale także Kanadyjczycy, co pokazuje, że jest to także transatlantycki projekt
— przekonywał.
Kosiniak-Kamysz utrzymywał, że opozycja wprowadza „zamieszanie” wokół programu SAFE.
Skorzystajmy z tej okazji, która się dzisiaj nam zdarza – Polska jako transatlantyk, Polska jako silne państwo w Unii. (…) Niepopieranie programu przyspieszającego modernizację, budowanie siły polskiego przemysłu zbrojeniowego, niezależności łańcucha dostaw, jest nie tylko błędem politycznym, ale jest zachowaniem niepatriotycznym
— mówił.
Wybór będzie prosty: albo silna, wielka, bezpieczna Polska, albo słaba, karłowata i bezbronna. To wy dokonacie tego wyboru w waszym głosowaniu. Ja wierzę, że dokonacie go nie tylko przez pryzmat interesów politycznych, ale właśnie przez pryzmat odpowiedzialności. Senatorowie zawsze należeli do tej najodważniejszej części polskiego parlamentaryzmu, często głosując wbrew decyzjom polityczno-partyjnym
— przekonywał wicepremier.
W emocjonalne tony uderzała także Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.
Wie pan, co się stało w nocy z 9 na 10 września, jak drony rosyjskie wleciały na terytorium Polski? Wie pan, co się zdarzyło wczoraj w nocy, po raz kolejny, kiedy Wojsko Polskie poderwały myśliwce, gdy po raz kolejny, bo właściwie zdarza się co drugą, trzecią noc, bo mieliśmy do czynienia z nadmiernym ruchem ze strony wojsk rosyjskich. Czy myśli pan, że to jest czas na kłótnie i debaty, czy procent taki czy nie taki? Dalej stoję na stanowisku, że pożyczka SAFE jest najtańszym dostępnym na rynku instrumentem. Chciałabym państwa bardzo poprosić o to, żebyśmy wrócili do powodu naszej dyskusji: czyli tego, że mamy wojnę przy naszej granicy. I dozbrajać się musimy tu i teraz. Wojsko Polskie zgłasza potrzeby tu i teraz. Obowiązkiem rządu polskiego jest znaleźć na to finansowanie, i my to właśnie znaleźliśmy
— zwracała się do senatora PiS Krzysztofa Bieńkowskiego, zapominając najwyraźniej, że mówi do parlamentarzysty partii, która od lat ostrzegała przed pełnoskalową agresją putinowskiej Rosji. To środowisko, które współtworzy dziś pani minister Sobkowiak, w kwestii zagrożenia ze strony Rosji „obudziło się” 24 lutego 2022 r. Wcześniej, w 2021 r. dla tego samego środowiska politycznego wzmacnianie ochrony granicy polsko-białoruskiej było „okrucieństwem” wobec „biednych ludzi szukających swojego miejsca”.
O tym wszystkim przypominał zresztą senator Skurkiewicz.
Próbujecie wmówić Polakom, że bezpieczeństwo RP zależy od dwustu miliardów złotych. To chyba jest jakieś totalne nieporozumienie. Przypomnę, że roczny budżet Ministerstwa Obrony Narodowej to jest właśnie w części 29 tylko 200 miliardów złotych. Jeżeli by wszystko miało zależeć od tego projektu SAFE i od tej pożyczki, które będą spłacać nasze dzieci, wnuki i prawnuki, to naprawdę bylibyśmy w bardzo niegodziwym, czarnym miejscu, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i naszą obronność (…). I tak jak ochoczo nas państwo zachęcacie, żeby głosować za tymi rozwiązaniami, to szkoda, że tak ochoczo nie głosowaliście tutaj na izbie senackiej za chociażby kluczowym rozwiązaniem, jakim była budowa stałej zapory na granicy polsko-białoruskiej, kiedy byliśmy permanentnie linczowani przez służby białoruskie, przez służby Putina i Łukaszenki. Przecież zagłosowaliście przeciwko z wyjątkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w Sejmie się wstrzymało, a później w Senacie głosowało „za”
— podkreślił.
Podsumowanie
Na ten moment ustawa wprowadzająca SAFE wraca do Sejmu. Czy pewnego dnia znajdzie się tutaj miejsce na uczciwą, rzetelną debatę, zamiast grania na emocjach i robienia z opozycji sprzeciwiającej się zaciąganiu wieloletnich kredytów na nie do końca jasnych warunkach „sympatyków Putina” i ludzi, którzy nie chcą bezpiecznej Polski?
PAP/senat.gov.pl/Joanna Jaszczuk
