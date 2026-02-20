Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” napisał, że „funkcjonariusze amerykańskiej CIA początkowo omawiali z Ukraińcami plany ataku sabotażowego na gazociąg Nord Stream”. „Ostatecznie jednak odradzali im takie działanie” - czytamy w opublikowanym artykule. Te informacje zelektryzowały Radosława Sikorskiego, który ma na koncie słynny wpis pod hasłem „Nord Stream”. „Skandaliczne sugestie” - napisał w mediach społecznościowych. I właściwie nie wiadomo, co obecny szef polskiej dyplomacji uznaje za skandaliczne. Czy jest to jakaś zapowiedź stanowiska MSZ, czy raczej egoistyczna próba samoobrony?
Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego.
Według niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” do spotkania funkcjonariuszy CIA z ukraińskimi specjalistami od operacji sabotażowych miało dojść wiosną 2022 roku w kijowskiej dzielnicy Padół. Strony rozmów miały „znać się od lat”.
Pomysł wysadzenia Nord Streamu miał wyjść od Ukraińców, a plan ten początkowo miał - zgodnie z ich relacją - spodobać się Amerykanom. Następnie doszło do kilku kolejnych spotkań, omawiano na nich m.in. szczegóły techniczne potencjalnej operacji. Ukraińcy mieli być na nich zachęcani do przeprowadzenia ataku, liczyli nawet na sfinansowanie operacji przez stronę amerykańską.
Dopiero później, na początku lata, jak wynika z ustaleń „Spiegla”, Amerykanie zmienili zdanie i przestrzegli Ukraińców przed realizacją planu. Bezskutecznie.
Być może amerykańscy agenci podczas rozmów z sabotażystami w Kijowie chcieli jedynie zdobyć jak najwięcej informacji, przez co powstało wrażenie, że wspierają operację. Być może minęło też trochę czasu zanim ukraińskie plany sabotażu za pośrednictwem agentów USA w Kijowie dotarły do decydentów w USA, gdzie przypuszczalnie nie spotkały się z entuzjazmem
— czytamy w tygodniku.
CZYTAJ TAKŻE: Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream trafił do aresztu w Karlsruhe. Serhiej K. trafił do Niemiec w ramach ekstradycji z Włoch
„Całkowicie nieprawdziwe”
Niemcy twierdzą, że do wycofania poparcia dla przeprowadzenia operacji i odmowy jej sfinansowania miało dojść latem 2022 roku. Równocześnie holenderski wywiad wojskowy zdobył informacje o planach zamachu i ostrzegł o tym CIA oraz niemiecką Federalną Służbę Wywiadowczą (BND).
Władze USA miały próbować powstrzymać operację. Specjalny ukraiński zespół kontynuował jednak przygotowania, znajdując prywatnego sponsora, który pokrył około 300 tys. dolarów kosztów. Ukraińcy tygodniami opracowywali plan, rozważano różne trasy, jednostki pływające, rodzaje materiałów wybuchowych i dobór wykonawców. Operacji nadano kryptonim „Diameter”.
Według źródeł niemieckiego tygodnika operację zatwierdził ówczesny dowódca armii Wałerij Załużny, lecz jakoby nie poinformowano o niej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Redakcja „Spiegla” zwróciła się o komentarz to rzeczniczki CIA, która te doniesienia gazety nazwała „całkowicie nieprawdziwymi”. Magazyn zdecydował się jednak na publikację materiału, podkreślając że ukraińskie źródła są sprawdzone i dziennikarze znają je od wielu lat.
W grudniu „Spiegel” informował, że obywatel Ukrainy Serhij K., osadzony w areszcie w Niemczech w związku z uszkodzeniem Nord Stream, w czasie, gdy doszło do ataku na gazociąg, należał do jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Według niemieckiej prokuratury K. wraz z kilkoma innymi osobami skorzystał z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników.
Wszystkie te dywagacje są o tyle ciekawe, że jeszcze w listopadzie ubiegłego roku niemiecki „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” zastanawiał się, dlaczego śledztwo prowadzone w sprawie zniszczenia gazociągu Nord Stream nie jest prowadzone także przeciwko Rosji.
Prokuratura ścigając sprawców zamachu na Nord Stream, nie powinna ograniczać się tylko do Ukrainy. Rosja też miała powód, żeby wysadzić gazociąg w powietrze
— pisał „FAS”, który wspominał o duńskich zdjęciach rosyjskich okrętów.
CZYTAJ TAKŻE: Niemcy myślą o obciążeniu Moskwy odpowiedzialnością za zniszczenie Nord Stream. „Też miała powód, żeby wysadzić gazociąg”
Taniec Sikorskiego
Doniesienia niemieckiego tygodnika zainspirowały do komentarza ministra Radosława Sikorskiego, choć użył w nim niewielu słów.
Skandaliczne sugestie
— napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji.
„Myszka kaszkę ważyła… „
Właściwie nie wiadomo, co oznacza wpis szefa polskiej dyplomacji. Czy skandaliczne są dla niego sugestie niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, który pisze o domniemanym udziale CIA wysadzeniu Nord Stream? A może skandaliczne jest to, że CIA miało niby cokolwiek sugerować Ukraińcom szykującym się do wysadzenia gazociągu? Najbardziej prawdopodobna interpretacja wpisu szefa polskiej dyplomacji, wskazuje na chęć samoobrony. Cały świat pamięta, w jaki sposób Sikorski skomentował wyciek gazu z Nord Stream tuż po eksplozji. „Thank you, USA” („Dziękujemy USA”) - napisał wówczas Sikorski na Twitterze, dołączając zdjęcie pokazujące wyciek gazu na Morzu Bałtyckim. Na sugestie Sikorskiego zareagował wówczas Biały Dom.
Idea, że USA stały za wybuchami gazociągów Nord Stream jest niedorzeczna i nie jest niczym więcej, niż funkcją rosyjskiej dezinformacji
— powiedział w 2022 r. ówczesny rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, który odpowiadał na pytanie polskiego dziennikarza. Jak można się było spodziewać, szkodliwy wpis Sikorskiego - dziś szefa polskiej dyplomacji - został wykorzystany przez przedstawiciela Rosji przy ONZ podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.
Czyżby Sikorski dzisiejszym samoobronnym wpisem chciał powiedzieć: A nie mówiłem? Niemcy też tak uważają. Tyle że na taki poziom „dyplomatycznych” wpisów Sikorskiego Polska nie zasługuje.
CZYTAJ TAKŻE: Wpis Sikorskiego wykorzystany przez Rosjan na forum ONZ. Komentujący bezlitośni: „Hańba!”; „Wreszcie zyskał międzynarodowe uznanie”
Robert Knap/PAP/X/wPolityce.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753571-czy-cia-omawiala-wysadzenie-ns-z-ukraina-sikorski-zabral-glos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.