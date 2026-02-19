Prezes PiS Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja odniósł się do sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Lider ugrupowania nie ukrywał, że już dokonał wyboru kandydata tego ugrupowania na premiera.
Spory w partii nie do przyjęcia
Prezes PiS odniósł się do niedawnych publicznych sporów wewnątrz PiS-u.
To jest sytuacja rzeczywiście z jednej strony normalna, ale trzeba też pamiętać, że PiS zawsze działało w sytuacji nie zupełnie normalnej, jaka powinna funkcjonować w demokratycznym kraju, była atakowana najróżniejszymi metodami, które dziś nazywamy hejtem. (…) Po przejęciu władzy w 2023 roku przez rządzącą koalicję, to jest także atak zupełnie nieliczący się z regułami przyzwoitości, ale także atak nieliczący się z prawem
— mówił Jarosław Kaczyński.
W tej sytuacja to, co zawsze powinno obowiązywać w takiej partii, jak nasza (…), to to, co się ostatnio dzieje, jest zupełnie nie do przyjęcia, tym bardziej, że wchodzimy w okres krytyczny, przedwyborczy, stąd mój apel do koleżanek i kolegów (…), zdarzają się występy publiczne, które są skrajnie szkodliwe
— zaznaczył.
Zdarzają się przedsięwzięcia szersze niż wypowiedzi w telewizji czy prasie. Z tym naprawdę trzeba skończyć. Spory są i będą, są czymś normalnym, ale w wypadku takiej partii, jak nasza, która działa w pewnego rodzaju okrążeniu, to dyscyplina musi być szczególna
— dodał.
Kandydat PiS na premiera
Skąd wynikają spory w PiS? Prezes partii przyznał, że chodzi o wybór kandydata tej formacji na premiera. Jarosław Kaczyński zdradził jednak, że sam już dokonał wyboru tej osoby.
Co jest kawną tych sporów? To jest przede wszystkim kwestia kandydata na premiera. Tutaj trzeba się kierować zasadą oczywistą – to musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, bezie lokomytwą wyborczą. Kwestie inne (…) schodzą tutaj na dalszy plan. Mam wrażenie, że nie wszyscy w partii to rozumieją
— mówił.
Dzisiaj różnego rodzaju zasługi, zdolności, nie mogą być tym, co jest jedyną przesłanką wyboru. (…) Nie ukrywam, że już we własnej głowie, w sercu, już wyboru dokonałem, ale oczywiście chcę go przekazać dużemu zgromadzeniu partyjnemu (…). Nie będę teraz mówił, o kogo chodzi, ale ten wybor został dokonany, bo jest ktoś, kto zdaje się odpowiadać wymogom, które są i dotyczą sprawy odpowiedniej możliwości zwrócenia się do prawicowego, patriotycznego elektoratu i to chodzi w wielkiej mierze, aby nie mieć obciążeń wobec takiego elektoratu, bo walczymy o jego zjednoczenie poprzez PiS
— zdradził lider PiS.
