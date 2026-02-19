Norbert Pietrykowski, poseł, który zdecydował się opuścić Polskę 2050 i dołączyć do nowego klubu parlamentarnego Centrum, był gościem Telewizji wPolsce24. Polityk nie kryjąc przygnębienia przeprosił wyborców Polski 2050, ale też wyznał, że wróciłby do Polski 2050, gdyby partią znów pokierował Szymon Hołownia.
Norbert Pietrykowski w programie „Minęła 20:05” (Telewizja wPolsce24), prowadzonym przez red. Dorotę Łosiewicz i red. Marka Pyzę, został zapytany o to, dlaczego przyszedł do programu w żółtym krawacie, kojarzącym się z Polską 2050, chociaż zdecydował się opuścić tę partię.
Dlatego, że myślę, że to jest jedyna moja partia, w której byłem. Powiem szczerze, od siebie, od serca – jeżeli bym dowiedział się np. jutro, że Szymon Hołownia wraca na funkcję przewodniczącego, to bym wrócił do niego
— zadeklarował Norbert Pietrykowski. Przyznał, że byłby to „game changer”, gdyby faktycznie Hołownia znów pokierował Polską 2050.
Myślę, że tak, jeżeli on by wrócił, bo to było bardzo silne spoiwo nas wszystkich. Niestety jest po wyborach i bez tego spoiwa wszystko się rozjeżdża
— zaznaczył.
Pietrykowski nie krył swojego przygnębienia całą sytuacją związaną z losem Polski 2050.
To jest smutny dla nas dzień. Mogę naszych wyborców przeprosić za to, co my wyprawiamy jako Polska 2050. Cóż, to mi pozostaje. To jest dla nas trudny i smutny dzień powiem szczerze. Mieliśmy być klinem między tym duopolem, a na razie słabo to wygląda
— powiedział polityk Polski 2050.
