Ustawa uprawniająca rząd Donalda Tuska do zaciągnięcia pożyczki z programu SAFE ma być dziś przegłosowana w Senacie. Później wróci do Sejmu, by ostatecznie wylądować na biurku prezydenta Karola Nawrockiego, którego kancelaria zgłasza do niej wiele wątpliwości. Tusk boi się weta, które zgodnie z prawem zablokuje rządowi możliwość zaciągnięcia pożyczki 44 mld euro i bez wątpienia rozwścieczy Berlin. „Gorący apel: niech nikomu w Polsce nie przyjdzie do głowy myśl, żeby zablokować program SAFE, bo będzie to oznaczało uderzenie w samo serce naszych programów polskiego bezpieczeństwa” - oświadczył dziś premier na poligonie w Zielonce. Warto przypomnieć, że niemiecki ambasador pilnował głosowania w Sejmie ustawy wdrażajacej SAFE.
Premier Donald Tusk wraz z m.in. wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odwiedził Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, gdzie zorganizowano otwarte testy różnego typu wojskowych bezzałogowców. Zachwalając pożyczkę z programu SAFE Tusk zaapelował, żeby ten pomysł poprzeć.
Nie marnować ani godziny, ani dnia, bo potrzeba jest tu i teraz, natychmiast - aby ten wielki potencjał, jaki zbudowaliśmy wspólnie, finansowy, gospodarczy, naukowy i militarny (…) wykorzystać na maksa. To połączenie gigantycznych możliwości finansowych - oczywiście, jeżeli wszystko do samego końca pójdzie dobrze
— powiedział Donald Tusk.
CZYTAJ WIĘCEJ: Marzena Nykiel: W 4 lata wydać 190 mld i spłacać do 2070?! SAFE Tuska sparaliżuje rozwój zbrojeniowy na dekady. Na nowe technologie nie będzie nas stać
Tusk pogroził palcem prezydentowi
Widać, że Tuskowi bardzo zależy na tym, aby Polska zaciagnęła wieloletnią, obwarowaną warunkami zakupowymi pożyczkę z programu SAFE, której opocentowanie ma być zmienne. Nie byłby sobą, gdyby nie wskazał palcem tych, którzy jego pomysły krytykują. Nie wymieniając prezydenta Karola Nawrockiego dał jasno do zrozumienia, że ewentualne weto blokujące ustawę uprawniającą rząd do zaciągnięcia pożyczki z SAFE będzie uderzeniem w bezpieczeństwo Polski.
Słowo SAFE znaczy „bezpieczny” i to nie jest tylko gra słów. Nasz gorący apel: niech nikomu w Polsce nie przyjdzie do głowy myśl, żeby zablokować program SAFE, bo będzie to oznaczało uderzenie w samo serce naszych programów polskiego bezpieczeństwa
— powiedział Tusk, który swój apel zamieścił także w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAŻE: NASZ NEWS. Koalicja przepycha SAFE, bo… Niemcy chcą w ten sposób wykpić się od reparacji? Nowe ustalenia wPolsce24
To jest apel płynący z głębokiej potrzeby. Tu nie ma miejsca na politykę partyjną, czy jakieś konflikty. Tu chodzi na prawdę o polskie bezpieczeństwo, o wielkie przyspieszenie polskiej produkcji zbrojeniowej, polskiej myśli technicznej. Chodzi o bezpieczne terytorium, bezpieczną granicę i bezpiecznych polskich obywateli
— powiedział Tusk
Niech ten apel dotrze do wszystkich, którzy mają coś w tej sprawie do zrobienia i do powiedzenia
— apelował Tusk stojąc na poligonie w towarzystwie Kosiniaka-Kamysza.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Skurkiewicz: Mamy mechanizm finansowania zakupów dla armii, który kontrolujemy. A SAFE nakłada na nas kaganiec
Podsumowanie
Czy ktoś jest w stanie zrozumieć, o czym mówi premier Donald Tusk, kiedy nawołuje do porzucenia partyjnej polityki w kwestiach bezpieczeństwa? Być może zapomniał, że na początku jego rządów porzucono umowę na dostawę kilkuset wyrzutni HIMARS, których do Polski ma trafić znacznie mniej. Wrzucono także do kosza kontrakt, na montowanie koreańskich czołgów K2 w Poznaniu. Nie pamięta także, że nazwał prezydenta USA Donalda Trumpa rosyjskim agentem, a atakujących naszą wschodnią granicę nielegalnych migrantów biednymi ludźmi. Doskonale pamięta i wie za to, jak będzie wyglądał złoty interes Niemiec, które niebiorąc ani euro z SAFE, zarobią na nim krocie. Naszym kosztem. Minister Sobkowiak-Czarnecka już publicznie oświadczyła, że polski podmiot, do którego trafi kontrakt w ramach SAFE, nie musi mieć polskiego kapitału, wystarczy, że będzie produkował w Polsce.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Gen. Wroński ocenia SAFE: Mamy kupować na pniu, bez przemyśleń strategicznych, bo analiz operacyjnych nie prowadzimy. Dramat
Robert Knap/KPRM
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753555-tusk-apeluje-o-nieblokowanie-safe-do-kogo-zostal-skierowany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.