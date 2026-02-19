Jak wynika z ustaleń telewizji wPolsce24, Donald Tusk i jego ekipa nie bez przyczyny z taką determinacją forsują unijną pożyczkę obronną. Według informatorów, kryje się za tym szerszy plan, a w tle może być kolejna próba uniknięcia przez Berlin wypłaty reparacji za niemieckie zbrodnie na Polsce i Polakach w czasie II wojny światowej.
Jak doskonale wiemy, program SAFE to nie tyle dotacja, co wieloletnia pożyczka, w dodatku na nie do końca jasnych i przejrzystych warunkach. Rządzący każdą próbę dyskusji na ten temat sprowadzają do „bycia przeciwko Polsce” czy „sprzyjania Putinowi”. Brakuje racjonalnej debaty, jest za to szaleńcze tempo i presja na jak najszybsze rozpoczęcie wdrażania programu. A może w całej sprawie kryje się drugie dno?
SAFE zamiast reparacji?
Jak bowiem ustalili reporterzy telewizji wPolsce24, w przyszłości pożyczka zaciągnięta przez Polskę w ramach programu SAFE miałaby zostać częściowo lub w całości umorzona. Niestety, nie bez przyczyny.
Umorzenie miałoby zostać uznane za formę reparacji ze strony Niemiec za okrutną okupację w czasie II wojny światowej. Przypomnijmy, że już kilkukrotnie przedstawiciele ekipy rządzącej sugerowali, że wsparcie polskich zbrojeń mogłoby zastąpić należne nam od Niemiec reparacje.
Przypomnijmy, że podczas wczorajszej debaty w Senacie, gdzie na pytania parlamentarzystów odpowiadali przedstawiciele rządu: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie zadawali pytania o możliwość częściowego umorzenia pożyczki, jednak ani wicepremier Kosiniak-Kamysz, ani pełnomocnik Sobkowiak-Czarnecka, ani wiceminister Majszczyk nie potwierdzali, że na stole jest taka opcja.
Polskie straty znacznie przewyższają wartość SAFE
W czym tkwi problem? Otóż wartość SAFE to 44 miliardy euro, a wartość polskich strat wojennych zespół Arkadiusza Mularczyka oszacował na 6 bilionów 220 miliardów złotych – w cenach z 2022 roku.
Niemiecka okupacja, zbrodnie na Polakach dokonywane najpierw przez III rzeszę niemiecką, później także przez ZSRR, zniszczenie polskich miast, infrastruktury, wytępienie polskich elit, później - 45 lat zniewolenia, z władzami narzuconymi przez Kreml. Wszystko to zahamowało rozwój naszego kraju.
Podsumowanie
Według ustaleń wPolsce24 rząd Donalda Tuska ma forsować unijną pożyczkę obronną SAFE nie tylko ze względów militarnych, ale też w ramach szerszego planu. Informatorzy wPolsce24 sugerują, że w przyszłości część tej pożyczki mogłaby zostać umorzona, a umorzenie miałoby zostać potraktowane jako forma reparacji wojennych od Niemiec. Krytycy wskazują, że kwota SAFE (44 mld euro) jest nieporównywalnie niższa niż szacowane straty Polski z II wojny światowej.
