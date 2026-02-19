Dziś Senat ma przegłosować ustawę, która dotyczy pożyczki z programu SAFE. Senatorowie obozu władzy źle znieśli jej krytykę, którą w czasie wczorajszej debaty przedstawił senator Wojciech Skurkiewicz z PiS. „To nie był tylko pomruk niezadowolenia, ale również i inwektywy, obrażające mnie wypowiedzi” - powiedział w Telewizji wPolsce24 Skurkiewicz, były minister obrony narodowej, który wskazywał rządzącym, jakie skutki będzie mieć zaciągnięcie pożyczki z SAFE. „Będziemy mogli być stawiani do konta i mogą być wstrzymane jakiekolwiek finanse dla kraju, który zdaniem elit brukselskich nie wywiązuje się z zasad praworządności. My się na to absolutnie nie godzimy” - oświadczył gość programu „Rozmowa Wikły”.
Wczoraj Senat debatował nad ustawą dotyczącą zaciągnięcia pożyczki z programu SAFE. Dziś ma się odbyć ostateczne głosowanie nad nią. Podczas dyskusji senator Wojciech Skurkiewicz (PiS) zgłosił do ustawy 12 poprawek. Co wiemy o przepychanej pośpiesznie ustawie, która ma umożliwić zaciągnięcie i wdrożenie unijnej pożyczki?
Chociażby to, że oprocentowanie tego kredytu, który będą spłacać nasze dzieci, wnuki, a niektórych nawet i prawnuki będzie zmienne. Dzisiaj chwalą się, że to jest 3,17 proc. w przyszłym roku już będzie inne, w następnym inne, w następnym inne. Każdego roku będzie ustalana stopa procentowa. Mało tego, ta stopa procentowa będzie oparta m.in. o rating kraju, który z tej pożyczki korzysta. Więc to jest jedna wielka ściema
— powiedział w Telewizji wPolsce24 senator Wojciech Skurkiewicz, dodając, że tu chodzi o gigantyczne pieniądze (44 mld euro), które bez względu na rosnące oprocentowania trzeba będzie spłacać.
Kaganiec SAFE
Skurkiewicz uważa, że Polska nie potrzebuje dodatkowego mechanizmu finansowania zakupów dla armii, ponieważ opracowała własny, który jest bardzo skuteczny.
Proszę mieć świadomość, że w polskim prawodawstwie ustawa o obronie ojczyzny dała mechanizm dodatkowego finansowania sił zbrojnych, modernizacji technicznej, ale również i obrony narodowej w tym szeroko pojętym znaczeniu. Przecież mamy Fundusz Wsparcia i okazuje się, że przedstawiciel Ministerstwa Finansów na posiedzeniu komisji senackiej powiedział, że w ostatnich miesiącach polskie obligacje na rynku międzynarodowym były sprzedawane w euro od 2,5 do 4,5 proc., zależnie od czasu wykupu. W czym jest zatem problem, żeby skorzystać z tego mechanizmu, który mamy dzisiaj w Polsce. A mało tego, mamy 100-procentową kontrolę nad tym mechanizmem. My decydujemy na co te środki finansowe mają być przeznaczone, gdzie mamy lokować nasze zakupy, z jakimi firmami, z jakimi krajami mamy współpracować. SAFE nakłada na nas kaganiec, że możemy poruszać się w określonych ramach i ani centymetra dalej
— powiedział senator PiS w programie „Rozmowa Wikły”.
Były wiceminister obrony narodowej mówił o tych kwestiach w czasie senackiej debaty, co spotkało się z „pomrukiem niezadowolenia” ze strony polityków wspierających rząd Donalda Tuska.
To nie był tylko pomruk niezadowolenia, ale to również i różnego rodzaju inwektywy, obrażające mnie wypowiedzi. Zresztą będę kierował do komisji regulaminowej i etyki sprawę przeciwko senatorowi Komarnickiemu, który wprost mnie obrażał, kiedy występowałem na mównicy senackiej, bo prawda w oczy pole.
— relacjonował Skurkiewicz. Co tak bardzo nie spodobało sieę senatorom obozu Donalda Tuska?
Przypomniałem genezę tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwie, kiedy ministrem obrony narodowej był Antoni Macierewicz, a później kiedy ministrem obrony narodowej był Mariusz Błaszczak. Przedstawiłem w jakiej formie zastaliśmy polską armię, polskie wojsko i również jakie działania podejmowaliśmy przez te 8 lat, kiedy mieliśmy ataki na polsko-białoruską granicę, kiedy budowaliśmy stałą zaporę, przeciwko której głosowała Platforma Obywatelska, a dzisiaj jej sztandarowy projekt to „tarcza wschód”. W tamtym czasie armia była kadłubkowa, 95-tysięczna. To my stworzyliśmy podwaliny pod wielką europejską silną armię. Modernizowaliśmy technicznie polską armię, począwszy od zestawu baterii rakiet PATRIOT, poprzez samoloty F-35, HIMARS-y
— stwierdził Skurkiewicz.
Zgłosiłem wczoraj w imieniu moich koleżanek i kolegów z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 12 poprawek, one konsumują oczekiwania pana prezydenta i jego kancelarii, co do formy i kształtu tej ustawy
— przypomniał i wskazał najważniejszą z nich.
Bez wątpienia to jest kwestia dotycząca praworządności, bo sama warunkowość zawiera szereg innych elementów, np. przeciwdziałanie korupcji. Natomiast kwestie związane z praworządnością można regulować jak się tylko chce. Dzisiaj kiedy jesteśmy zobowiązani przepisami unijnymi, również tymi traktatowymi, że będziemy mogli być stawiani do konta i mogą być wstrzymane jakiekolwiek finanse dla kraju, który zdaniem elit brukselskich nie wywiązuje się z zasad praworządności, to my się na to absolutnie nie godzimy. Przerabialiśmy to już w przy KPO, kiedy miały trafić do Polski miliardy złotych. Okazało się, że były one blokowane przez długie miesiące, bo w Polsce były wybory w 2023 r.
— ocenił gość Telewizji wPolsce24.
Robert Knap/Telewizja wPolsce24
