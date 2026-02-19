W nowym parlamentarnym klubie Centrum „panuje zgoda”, by funkcje jego szefa powierzyć posłowi Mirosławowi Suchoniowi - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych klubu. Suchoń ma największe doświadczenie, jest w tym dobry i tworzył klub Polski 2050 od podstaw - mówił poseł Centrum.
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z grupą parlamentarzystów - 15 posłów oraz 3 senatorów - odchodzi z klubu z Polski 2050; dodała, że powstanie nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum.
Rozmówca PAP zbliżony do nowego klubu przekazał, że w dokumentach dotyczących rejestracji klubu, do kontaktów formalnych i organizacyjnych wskazano dwie osoby – posła Mirosław Suchonia i posłankę Ewę Szymanowską.
Poseł nowego środowiska podkreślił, że - choć - formalny wybór szefa klubu i członków Prezydium ma odbyć się na początku przyszłego tygodnia, to w klubie „panuje zgoda co do powierzenia funkcji przewodniczącego Suchoniowi”.
Jest zgoda w naszym klubie do tego, żeby właśnie tę funkcję powierzyć Mirkowi, bo ma największe doświadczenie, on rzeczywiście to lubi i jest w tym dobry. To on od podstaw tworzył klub Polski 2050
— zaznaczył rozmówca PAP.
Pierwszy szef klubu Polski 2050
Suchoń był pierwszym szefem klubu Polski 2050 od listopada 2023 r.; we wrześniu 2024 r. zastąpił go Paweł Śliz.
Zaznaczył, że obsada pozostałych stanowisk w prezydium klubu nie została jeszcze uzgodniona. - Chcemy, żeby takie kwestie były ustalane w szerszym gremium, żeby te decyzje były podejmowane wspólnie - mówił rozmówca PAP. Dodał, że uzasadnione byłoby, gdyby sekretarzem partii została Szymanowska.
Polityk zapewnił też, że po ostatecznym wyborze prezydium klubu odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawione zostaną pierwsze kierunki programowe i plan działań klubu. Podkreślił, że nie jest pewne, czy odbędzie się ona od razu po głosowaniu.
Z informacji PAP wynika też, że nowy klub ma dostać trzy pomieszczenia w budynku Sejmu, z sześciu dotychczas zajmowanych przez klub parlamentarny Polska 2050. Podział lokali – według jednego z rozmówców – został uzgodniony z Kancelarią Sejmu, a propozycja przejęcia lokali miała wyjść od polityków Polski 2050.
Źródło PAP w nowym klubie przekazało, że równolegle do organizowania struktur parlamentarnych trwają prace nad zapleczem programowym i organizacyjnym przyszłej partii. Polityk dodał, że obecnie działalność finansowana jest ze środków członków tego środowiska.
Szefowa MKiŚ, dotychczasowa wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska - która przegrała wybory na szefową Polski 2050 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz poinformowała w środę, że politycy opuszczający klub Polski 2050 utworzą nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum. Jak dodał, deklaracje przystąpienia złożyło 15 posłów oraz 3 senatorów. Wniosek o rejestracje klubu wpłynął do Sejmu w środę - parlamentarzyści zapewnili, że pozostają lojalni wobec koalicji 15 października.
Napięta sytuacja w Polsce 2050 narastała od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego szefa partii. O przywództwo w ugrupowaniu ubiegały się Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz. W partii powstały trzy frakcje: obu kandydatek i dotychczasowego lidera Szymona Hołowni, na wewnętrznych forach pojawiały się też pomysły unieważnienia całych wyborów na szefa i startu Hołowni w nowych.
Spór dotyczył też kwestii obsadzenia wakatów w Radzie Krajowej i postulowanego przez frakcję Hennig-Kloski odwołania Pawła Śliza ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego - zwolennicy Hennig-Kloski chcieli, by na tym stanowisku zastąpił go Suchoń. Punktem zwrotnym była sobotnia Rada Krajowa, która zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali „eskalacji napięć”. Do tego czasu zawieszono też postępowania dyscyplinarne oraz wstrzymano wszelkie zmiany personalne. Uchwała została źle przyjęta przez część działaczy, którzy określili ją jako „kagańcową”.
