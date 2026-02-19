TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Dojdzie do ataku na TK? Ziobro: Dla rządzących prawo nie ma żadnego znaczenia. Liczą się ich interesy polityczne

  • Polityka
  • opublikowano:

Oni są zdolni do wszystkiego, również do działań siłowych” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, przestrzegając, że może dojść do próby siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.

Według doniesień medialnych koalicja rządowa chce zmienić regulamin Sejmu, aby zapobiec ewentualnej odmowie zaprzysiężenia przez prezydenta nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według Onetu plan zakłada, że sędziowie wypowiadaliby rotę ślubowania… już w Sejmie.

W reakcji grupa posłów PiS złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę na przepisy, które regulują wybór sędziów przez Sejm.

Prawo nie ma znaczenia

Do sprawy odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie przebywa na Węgrzech.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych