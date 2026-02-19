„Oni są zdolni do wszystkiego, również do działań siłowych” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, przestrzegając, że może dojść do próby siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
Według doniesień medialnych koalicja rządowa chce zmienić regulamin Sejmu, aby zapobiec ewentualnej odmowie zaprzysiężenia przez prezydenta nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według Onetu plan zakłada, że sędziowie wypowiadaliby rotę ślubowania… już w Sejmie.
W reakcji grupa posłów PiS złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę na przepisy, które regulują wybór sędziów przez Sejm.
Prawo nie ma znaczenia
Do sprawy odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie przebywa na Węgrzech.…
