Doszło do skandalicznego wykorzystania wizerunku! Aborcjonistki z „Aborcyjnego Dream Teamu” wykorzystały postać pierwszej damy Marty Nawrockiej do apelu o przekazywanie 1,5 procent podatku na swoją działalność.
Pierwsza dama Marta Nawrocka na antenie TVN24 podkreśliła, że jest przeciwko aborcji.
Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (…) jestem za życiem, a przeciwko aborcji
— powiedziała Nawrocka.
Wykorzystanie wizerunku
Jej słowa w bezczelny sposób próbuje wykorzystać do… promocji zabijania dzieci „Aborcyjny Dream Team”, który użył wizerunku pierwszej damy do apeli o przekazywanie 1,5 procent podatku na swoją działalność.
Każdego roku z Aborcja Bez Granic tylko w drugim trymestrze ciąże przerywa około 300 nastolatek. Niektóre mają wsparcie rodziców, ale większość nie. Wiemy, że podobnie jak Marta Nawrocka, różne rzeczy mają w głowie, czytają w necie o sposobach na przywrócenie miesiączki, dają się czasem naciągać handlarzom. Przez ostatni rok mamy jeszcze większą styczność z nastolatkami, bo przychodzą do na do „A bo tak przychodnia”. Zaczynamy od testu ciążowego i nawet nam się często udziela ich strach. Jeśli test jest negatywny, to ściskamy się w uldze. A jeśli jest pozytywny, to zaczynamy rozmowę od słów, spokojnie, nie jesteś sama. W każdym razie pomagamy też nastolatkom
— napisano, promując aborcję.
Należy się pozew
Na sprawę zareagowała publicystka Katarzyna Sadło ps. „Kataryna”.
Jeśli Marta Nawrocka zechce pozwać Aborcyjny Dream Team za takie wykorzystanie jej wizerunku to będę jej bardzo kibicować
— wskazała.
