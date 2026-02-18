Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że do Sejmu wpłynął wniosek o rejestrację nowego klubu parlamentarnego – Centrum, utworzonego przez część parlamentarzystów odchodzących z klubu Polska 2050. Klub błyskawicznie założył konto na X, ma też już nawet swoje logo, co pokazuje, że rozłamowcy przygotowali się przed ogłoszeniem swojej decyzji o opuszczeniu Polski 2050.
Wpłynął wniosek przed chwilą
— powiedział Czarzasty dziennikarzom podczas konferencji prasowej w Sosnowcu.
To już się stało faktem. Mamy dwa nowe kluby w tej chwili: Klub Centrum i Klub Polski 2050
— dodał.
Marszałek ocenił, że powstanie nowego klubu nie powinno negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie koalicji rządzącej.
Myślę, że nie będzie to miało żadnego złego wpływu na koalicję. Będziemy mieli trochę więcej pracy. Trochę dystansu, trochę czasu, poczekamy tydzień, emocje opadną
— powiedział. Jak zaznaczył, parlamentarzyści „muszą usiąść i po prostu zacząć się znowu lubić”.
Nowy klub w Sejmie
Wcześniej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny, który będzie nosił nazwę Centrum. Deklaracje przystąpienia do niego złożyło 15 posłów i 3 senatorów dotychczasowego klubu Polski 2050. Oznacza to, że w klubie Polski 2050 pozostanie 15 posłów – minimalna liczba wymagana do dalszego funkcjonowania klubu parlamentarnego.
Hennig-Kloska przekazała, że decyzja o odejściu była trudna, ale – jak mówiła – w dotychczasowym klubie nie było przestrzeni do dialogu i realizacji postulatów programowych.
Nowy klub ma być, w jej ocenie, miejscem wypracowywania kompromisów i „przeciwwagą dla skrajności”. Politycy tworzący Centrum zadeklarowali jednocześnie lojalność wobec koalicji 15 października i zapowiedzieli rozmowy na temat funkcjonowania w jej ramach jako odrębny podmiot.
Profil na X i logo Centrum
Dokumenty złożone! Tworzymy nowy Klub Parlamentarny Centrum, gdzie dialog o sprawach wewnętrzny będzie odbywać się w ciszy, a głośna będzie merytoryczna rozmowa o Polsce w przestrzeni publicznej
— zapowiedziano na profilu klubu Centrum na X. Przy okazji na profilu można zobaczyć, że nowy klub parlamentarny ma już swoje logo.
