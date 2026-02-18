Ewa Zajączkowska-Hernik zareagowała na ostrzeżenie komendanta głównego policji, który zwracał uwagę na ryzyko wzrostu przestępczości z użyciem broni pochodzącej z ukraińskiego frontu. Marek Boroń zaznaczył, że po zakończeniu wojny do swoich rodzin w Polsce przyjadą Ukraińcy, którzy walczyli na froncie. „O tym mówię od dawna! (…) O tym rządzący i ich media nie chcą mówić, a to ogromne zagrożenie dla naszego społeczeństwa - alarmuje europosłanka Konfederacji i radzi: NIE WPUSZCZAĆ! Dlaczego mamy importować weteranów wojennych i ich problemy?” - napisała w serwisie X
„Czy oni są w stanie funkcjonować w normalnym świecie?”
Komendant główny policji Marek Boroń zapowiedział przygotowania służb na skutki zakończenia wojny na Ukrainie. Szef KGP poinformował o planach utworzenia Narodowego Biura Śledczego oraz wzmocnienia struktur do walki m.in ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.
Musimy się przygotować na to, czy i w jaki sposób oni są w stanie funkcjonować w normalnym świecie poza frontem. Przewidujemy, że część z tych osób będzie miała problemy psychiczne, więc na ten temat rozmawiamy. Ale też przewidujemy wzrost przestępczości przy pełnej świadomości, że będzie demobilizacja wojsk na terenie Ukrainy. I również ta broń, która przestanie już być używana na froncie, może zostać wykorzystana przez zorganizowane grupy przestępcze do swoich działań
— powiedział komendant.
„Nie importować weteranów wojennych!”
Do wypowiedzi komendanta nawiązała Ewa Zajączkowska-Hernik, która stwierdziła, że przed tym niebezpieczeństwem mówiła od dawna, „ale rządzący i ich media nie chcą [o tym - przyp. red.] mówić”.
Moja propozycja - NIE WPUSZCZAĆ! Dlaczego mamy importować weteranów wojennych i ich problemy? Szczególnie po zakończeniu wojny, gdy mogą zostać na miejscu i odbudowywać swój kraj. Nie wyobrażam sobie, by polski rząd w swoim stylu wpuszczał wszystkich jak leci, to byłoby działanie z pełną premedytacją przeciwko bezpieczeństwu Polaków!
— napisała europoseł Konfederacji na portalu X.
„Zaostrzyć politykę migracyjną”
W sytuacji pokoju na Ukrainie i zagrożenia napływem żołnierzy z traumą wojenną i nielegalną bronią, tym bardziej należy radykalnie zaostrzyć politykę migracyjną, a najlepiej zamknąć granicę przed takimi osobami
— dodała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753519-zajaczkowska-hernik-o-ukrainskich-weteranach-nie-wpuszczac-ich
