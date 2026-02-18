Sebastian Kaleta i Mariusz Gosek złożyli interpelację w sprawie łańcuchów zimowych, jakie miała zakupić Służba Ochrony Państwa. Posłowie powołali się przy tym na publikację w portalu blaskonline.pl, który miał dotrzeć do faktury zakupu wspomnianych łańcuchów za kwotę ponad 5,6 tys. zł. Jak mówił poseł PiS, sprzęt ten nie pasował do żadnego z pojazdów, który pozostaje do dyspozycji SOP. - Ale łańcuchy te pasują do prywatnego pojazdu, którym poruszał się Donald Tusk podczas swoich zimowych ferii w Dolomitach - stwierdził Kaleta, powołując się na media. Na interpelację posłów zareagowała rzecznik MSWiA.
Faktura SOP
Publikacja o zakupie SOP ukazała się w portalu blaskonline.pl w pierwszych dniach lutego.
Redakcja Blaskonline dotarła do dokumentu, który wywołuje lawinę pytań. Faktura z 15 stycznia 2026 r. dotyczy zakupu łańcuchów śniegowych Tractiva SUV za ponad 5,6 tys. zł. Nabywcą jest Służba Ochrony Państwa. Data zakupu jest o tyle ciekawa, że kilka dni później media opublikowały zdjęcia z ferii Donalda Tuska we Włoszech
— czytamy w portalu.
Zamówione łańcuchy o rozmiarze 235/50R21 miały być dopasowane właśnie do auta rodziny Tusków. Według naszego rozmówcy taki rozmiar kół nie występuje w pojazdach pozostających we flocie SOP. Jeśli te informacje się potwierdzą, pojawia się pytanie, czy publiczna instytucja kupiła sprzęt używany podczas prywatnego wyjazdu szefa rządu.
— napisała redakcja.
Portal zwrócił się z pytaniami do Bogusława Piórkowskiego, rzecznika prasowego Komendanta Służby Ochrony Państwa, a ten odpowiedział:
Wspomniana sytuacja nie miała miejsca. Ponadto nie przekazujemy informacji co do wyposażenia znajdującego się na stanie SOP.
Sprawa symboliczna
Teraz do sprawy wrócili posłowie PiS Sebastian Kaleta i Mariusz Gosek.
Pytamy, czy łańcuchy zakupione przez SOP, były używane w prywatnym pojeździe Donalda Tuska. Pytamy w interpelacji o to, jakie pojazdy, którymi dysponuje SOP korzystają z tych łańcuchów oraz o procedury zakupowe i osoby, które podejmowały decyzję o tym zakupie
— mówił podczas konferencji prasowej Sebastian Kaleta.
Sytuacja wygląda bardzo poważnie, ponieważ można odnieść wrażenie, że Donald Tusk używa funduszy państwowych jak prywatnej skarbonki
— wnioskował poseł.
W czasie, kiedy on był na feriach, dopinano umowę Mercosour. On sobie szusował na nartach, a polscy rolnicy protestowali i drżeli o swoją przyszłość
— dodał
Zaznaczył też, że Donald Tusk w tej sprawie milczy. Politycy podkreślili, że „sprawa ma wymiar symboliczny, bo 5600 zł to kwota, na której nie mogą odłożyć milionów Polaków, by wyjechać na ferie”.
„Panie premierze nie jest panu wstyd?”
Panie premierze Tusk, czy nie jest panu wstyd? Naprawdę nie stać pana na 5600 zł za łańcuchy do prywatnego auta? Jeśli to prawda, że państwowe środki stały się prywatną skarbonką, to jest to wybitny skandal. 5600 zł to kwota, o jakiej wielu emerytów i rencistów może tylko pomarzyć. Sprawa musi być gruntownie wyjaśniona
— twierdził z kolei poseł Gosek.
Dla kontrastu posłowie podsumowali też przychody premiera za rok 2024 r. wśród których wymienili 69 700 euro z emerytury z KE oraz 280 tys. złotych z tytułu piastowania funkcji prezesa Rady Ministrów.
Naprawdę nie stać pana, by kupić łańcuch do prywatnego auta? (…) Jeżeli jest to prawda, to jest to wybitny skandal.
— mówił Mariusz Gosek.
Odpowiedź MSWiA
Na interpelację posłów na razie odpowiedziała rzecznik prasowy i dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA, Karolina Gałecka.
Na platformie X opublikowała wpis zatytułowany „Fake news by PiS”.
Łańcuchy zakupiono do aut SOP, a nie do prywatnego użytku premiera Donald Tuska.
— Łańcuchy znajdują się w magazynie SOP.
— Nie zostały jeszcze użyte.
— Pasują do samochodów pozostających w stałej eksploatacji: Isuzu D-Max oraz dwóch Mercedesów G320
— napisała rzecznik.
