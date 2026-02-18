„Jak można łamać pewne zasady obowiązujące w Polsce, gdy idzie o najważniejsze ciało decydujące o konstytucyjności działań i podejmowanych ustaw? To wielkie nieporozumienie. To pozbawienie Trybunału Konstytucyjnego resztek autorytetu. W ten sposób polski wymiar sprawiedliwości sięga już przysłowiowego dna. […] Z demokracji walczącej została tylko walka” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Arkadiusz Jabłoński, socjolog.
Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że politycy opuszczający klub Polski 2050 utworzą nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum, do którego deklaracje przystąpienia złożyło 15 posłów oraz 3 senatorów. Odchodzący zapewniają, że pozostaną lojalni wobec koalicji. Do tej kwestii nawiązał w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Arkadiusz Jabłoński, socjolog.
Od dłuższego czasu obserwujemy, że Polska 2050 rozpada się, kończy się ten projekt. Od momentu zadeklarowania przez pana Szymona Hołownię, że przestaje być przewodniczącym tejże partii, wiadomo było, że teraz należy tylko oczekiwać formy, w jakiej nastąpi wchłanianie tejże partii przez silniejszego koalicjanta, przez Koalicję Obywatelską. W tym kierunku niewątpliwie to zmierza
— ocenił prof. Jabłoński.
Polska 2050 podzielona na dwa stronnictwa
Ta partia po wyborach wyraźnie już była podzielona na te dwa stronnictwa. Pozostawało pytanie, jaką siłą dysponuje każda z tych frakcji w Sejmie. Okazało się, że frakcja pani Hennig-Kloski jest wystarczająco duża, żeby utworzyć klub
— powiedział.
Wydaje mi się, że z pozostałości tego, co pozostanie pani Pełczyńskiej-Nałęcz, to nie wiadomo, czy się uda utworzyć wręcz klub, czy to nie zostanie tylko koło jakieś poselskie, bowiem jeszcze wielu innych polityków, tak jak pan Zalewski i pani Mucha, mogą ogłosić, że zostają na razie tak zwanymi niezrzeszonymi posłami. Zatem te ambicje polityczne poszczególnych osób, a zwłaszcza tych dwóch już wymienianych pań, zadecydowały o tym, że ten projekt kończy tak jak kończy
— zaznaczył socjolog.
Polski wymiar sprawiedliwości na dnie?
Prof. Arkadiusz Jabłoński nawiązał również do kwestii tego, czy rządzący zdecydują się na uzupełnienie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym - musieliby jednak zaakceptować znienawidzoną reformę sądownictwa i obecny skład TK - czy odpalą konstytucyjną bombę atomową i wejdą do TK tak, jak do mediów publicznych?
Jak można łamać pewne zasady obowiązujące w Polsce, gdy idzie o najważniejsze ciało decydujące o konstytucyjności działań i podejmowanych ustaw? To jest wielkie nieporozumienie. To jest pozbawienie Trybunału Konstytucyjnego już resztek autorytetu. W ten sposób polski wymiar sprawiedliwości sięga już przysłowiowego dna. Wydawało się, że gorzej być nie może. Ale tu już jest kolejny pomysł fachowców z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, jak dodatkowo jeszcze dobić to, co pozostało systemu sprawiedliwości w Polsce
— podkreślił gość Tadeusza Płużańskiego.
Z demokracji walczącej została tylko walka. A jeżeli rządy opierają się na sile, to jest utarte w naukach społecznych, w myśli politycznej - nazwa to są rządy dyktatorskie, a już na pewno pewien rodzaj autorytaryzmu będący ponad prawem. Niestety jedyne, na co możemy liczyć, to na takie czy inne reakcje instytucji międzynarodowej. To mogłoby powstrzymywać te daleko idące zapędy nieliczenia się z konstytucją w Polsce
— dodał prof. Jabłoński.
Telewizja wPolsce24/tt
