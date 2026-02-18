TYLKO U NAS

Jacek Saryusz-Wolski o SAFE: Pojawia się pytanie, czy zaangażować Polskę w coś, co jest jednym wielkim przekrętem?

Jacek Saryusz-Wolski / autor: Fratria
Jacek Saryusz-Wolski / autor: Fratria

„Gamechangerem, wokół którego się ma według intencji obozu rządzącego rozstrzygać batalia co do przyszłych wyborów, jest program SAFE. Pojawia się pytanie, czy zaangażować Polskę w coś, co jest jednym wielkim przekrętem i oddaniem władztwa nad polską obronnością Brukseli i Berlinowi, czy nie?” – zapytał na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta ds. europejskich.

