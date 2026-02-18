W Polsce 2050 doszło do rozłamu - z partii tej odeszło aż 18 parlamentarzystów. Cała sytuacja w partii założonej przez Szymona Hołownię wywołała lawinę komentarzy w sieci.
CZYTAJ TAKŻE: Hennig-Kloska ogłasza rozłam w Polsce 2050 i zapowiada utworzenie nowego klubu pod nazwą „Centrum”. „Mamy łącznie 18 deklaracji”
Po rozłamie w Polsce 2025 rząd nie utracił większości. Donald Tusk raczej zyskuje w perspektywie nieco większą stabilizację. Przemęczy się te pół godziny w rozmowie z władzami nowego klubu i tyle. Dwa słabe klubiki ze śmiertelnie skłóconymi liderkami, reprezentującymi grupy posłów o śladowym poparciu to łatwiejsi partnerzy do dyktowania warunków niż jeden, silniejszy podmiot. Tym bardziej, że dla grupy poseł Hennig-Kloski przejście do opozycji to popadnięcie w jeszcze większy niebyt niż obecnie. Na scenie politycznej nie ma obecnie miejsca na nowe podmioty, a elektorat partii Szymona Hołowni został rozparcelowany między silniejszych graczy już w zeszłym roku
— napisał Robert Winnicki, były prezes Ruchu Narodowego.
Trwa bitwa kto jest bardziej w centrum - ekipa „wyrazistego centrum” walczy z „uciekającym centrum”. A wszystko na końcu sprowadza się do tego, że i tak będą w centrum dowodzenia przez Tuska
— oceniła sytuację Olga Semeniuk, poseł PiS.
Zmiana rządu w parlamencie to nic niezwykłego w demokracji. Zwłaszcza jeśli ci, którzy realnie rządzą, oszukali wyborców i oszukują swoich koalicyjnych partnerów. Tusk właśnie wykończył partię Hołowni i zmierza do pełnej hegemonii po swojej stronie, ale z powodów arytmetyki sejmowej będąc jednocześnie zakładnikiem starego komunisty. Ta koalicja - Tuska i Czarzastego, rządzi dziś tylko dzięki temu, że ten układ żyruje PSL. Wspólna lista KO i PSL powoli staje się faktem…
— napisał Mateusz Morawiecki, były premier, poseł PiS.
„Polska 2050” przetrwała do 2026…
— stwierdził prof. Zdzisław Krasnodębski, były europoseł PiS.
To jest na swój sposób imponujące, jak ludzie mówiący o innej polityce, programach na pokolenie, a nie kadencję, nie potrafią się pogodzić z przegraną w partyjnych wyborach i od razu składają hołd Tuski
— podkreślił Radosław Fogiel, poseł PiS.
Stan na teraz: PL2050 - 15 posłów. Centrum - 15 posłów (w orbicie Paweł Zalewski, Joanna Mucha, Tomasz Zimoch). Gdyby PL2050 przeszła do opozycji, koalicja miałaby 228 głosów. Raczej bez komfortu rządzenia. Ale na razie na takie przejście się nie zanosi
— podkreślił Wojciech Dąbrowski, dziennikarz Polsat News.
CZYTAJ TAKŻE:
— Pełczyńska-Nałęcz reaguje na rozłam w Polsce 2050: Ci, którzy odeszli, nie zdali egzaminu z demokracji. Zdezerterowali
— Tusk o sytuacji w Polsce 2050. Czy większość sejmowa wytrzyma do wyborów? Lider KO rozmawiał z Pełczyńską-Nałęcz i Hennig-Kloską
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753500-fala-komentarzy-ws-polski-2050-tusk-wlasnie-wykonczyl-partie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.