Szefowa Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oświadczyła w środę, że osoby, które zdecydowały się odejść z klubu nie są już dłużej ministrami oraz wiceministrami rekomendowanymi przez partię. Wycofujemy nasze rekomendacje - dodała.

Szefowa ugrupowania pytana była na konferencji prasowej o to, jaka przyszłość czeka wiceministrów rekomendowanych przez Polskę 2050.

W praktyce mam wrażenie, że ich przyszłość, jak i w ogóle wszystkich stanowisk zależy dzisiaj od Koalicji Obywatelskiej. To są po prostu realia

— odpowiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Niech idą teraz do KO i pytają się, jaka jest przyszłość ich stanowisk

— dodała.

My naszą rekomendację wycofujemy”

Minister funduszy i polityki regionalnej dopytywana o sytuację wiceszefa MON Pawła Zalewskiego, który zrezygnował z członkostwa w klubie Polska 2050 oświadczyła, że wszystkie osoby, które były rekomendowane na ministrów i wiceministrów z ramienia Polski 2050 i pozostają w klubie, wciąż mogą liczyć na rekomendacje.

Jeżeli z Polski 2050 odchodzą, a tak rozumiem, że dzieje się w wypadku pana posła Zalewskiego, to my naszą rekomendację wycofujemy i tym samym wszelkie już dalsze rozmowy, rozumiem, że się dzieją z kimś innym

— powiedziała.

To już nie są ministrowie rekomendowani przez Polskę 2050

— zaznaczyła szefowa partii.

Szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz dodał, że dotychczas nie wpłynęło do niego oficjalne pismo ws. rezygnacji Pawła Zalewskiego z członkostwa w klubie. Dodał, że trzeba pytać samego Zalewskiego o jego przynależność klubową, natomiast z zapowiedzi w mediach społecznościowych wynika, że będzie posłem niezrzeszonym.

