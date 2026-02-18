Szefowa Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oświadczyła w środę, że osoby, które zdecydowały się odejść z klubu nie są już dłużej ministrami oraz wiceministrami rekomendowanymi przez partię. Wycofujemy nasze rekomendacje - dodała.
Szefowa ugrupowania pytana była na konferencji prasowej o to, jaka przyszłość czeka wiceministrów rekomendowanych przez Polskę 2050.
W praktyce mam wrażenie, że ich przyszłość, jak i w ogóle wszystkich stanowisk zależy dzisiaj od Koalicji Obywatelskiej. To są po prostu realia
— odpowiedziała Pełczyńska-Nałęcz.
Niech idą teraz do KO i pytają się, jaka jest przyszłość ich stanowisk
— dodała.
„My naszą rekomendację wycofujemy”
Minister funduszy i polityki regionalnej dopytywana o sytuację wiceszefa MON Pawła Zalewskiego, który zrezygnował z członkostwa w klubie Polska 2050 oświadczyła, że wszystkie osoby, które były rekomendowane na ministrów i wiceministrów z ramienia Polski 2050 i pozostają w klubie, wciąż mogą liczyć na rekomendacje.
Jeżeli z Polski 2050 odchodzą, a tak rozumiem, że dzieje się w wypadku pana posła Zalewskiego, to my naszą rekomendację wycofujemy i tym samym wszelkie już dalsze rozmowy, rozumiem, że się dzieją z kimś innym
— powiedziała.
To już nie są ministrowie rekomendowani przez Polskę 2050
— zaznaczyła szefowa partii.
Szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz dodał, że dotychczas nie wpłynęło do niego oficjalne pismo ws. rezygnacji Pawła Zalewskiego z członkostwa w klubie. Dodał, że trzeba pytać samego Zalewskiego o jego przynależność klubową, natomiast z zapowiedzi w mediach społecznościowych wynika, że będzie posłem niezrzeszonym.
CZYTAJ TAKŻE:
— Hołownia: Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Powód ich odejścia jest jeden – nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
— Hennig-Kloska ogłasza rozłam w Polsce 2050 i zapowiada utworzenie nowego klubu pod nazwą „Centrum”. „Mamy łącznie 18 deklaracji”
— Pełczyńska-Nałęcz reaguje na rozłam w Polsce 2050: Ci, którzy odeszli, nie zdali egzaminu z demokracji. Zdezerterowali
Adam Stankiewicz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753497-cios-pelczynskiej-nalecz-w-rozlamowcow-nie-beda-ministrami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.