„W Polsce Tuska wszystko jest możliwe. Tusk mówił o silnych ludziach kiedyś, jak jeszcze był w opozycji, że w razie czego to silni ludzie wejdą do Narodowego Banku Polskiego i wyprowadzą pana prezesa Glapińskiego. Na szczęście w tej sprawie skapitulował, ale wyraźnie ma chrapkę na przejęcie Trybunału Konstytucyjnego” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Rząd Donalda Tuska od chwili objęcia władzy nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyżej stawia decyzję…
