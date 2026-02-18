TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Adam Bielan: W Polsce Tuska wszystko jest możliwe. Wyraźnie ma chrapkę na przejęcie Trybunału Konstytucyjnego

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Adam Bielan w Rozmowie Wikły / autor: Telewizja wPolsce24
Adam Bielan w Rozmowie Wikły / autor: Telewizja wPolsce24

W Polsce Tuska wszystko jest możliwe. Tusk mówił o silnych ludziach kiedyś, jak jeszcze był w opozycji, że w razie czego to silni ludzie wejdą do Narodowego Banku Polskiego i wyprowadzą pana prezesa Glapińskiego. Na szczęście w tej sprawie skapitulował, ale wyraźnie ma chrapkę na przejęcie Trybunału Konstytucyjnego” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ: Chcą przejąć TK uchwałą Sejmu? Żurek: To jakiś rodzaj prawa, gdybym miał sanować TK, poprzedzałbym to takim stanowiskiem

Rząd Donalda Tuska od chwili objęcia władzy nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyżej stawia decyzję…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych