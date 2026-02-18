Hołownia: Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Powód ich odejścia jest jeden – nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Szymon Hołownia / autor: PAP/Leszek Szymański
Szymon Hołownia / autor: PAP/Leszek Szymański

Stała się dzisiaj rzecz bardzo smutna i zła. Mówię to jako założyciel Polski 2050” - powiedział dziennikarozm w Sejmie wicemarszałek Szymon Hołownia, komentując rozłam w założonej przez siebie partii. „Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Uważam, że na oszustwie nie buduje się obecności politycznej” - punktował Hołownia, oceniając przy tym, że powodem odejścia 15 posłów i 3 senatorów „jest nienawiść” do nowej przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. „Mam sobie za złe to, że zdecydowałem się ulec tym radom i oddać przywództwo w partii w ramach demokratycznego procesu. To był błąd, który popełniłem” - przyznał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Hennig-Kloska ogłasza rozłam w Polsce 2050 i zapowiada utworzenie nowego klubu pod nazwą „Centrum”. „Mamy łącznie 18 deklaracji”

„Powód ich odejścia jest jeden – nienawiść”

Jak wskazał Szymon Hołownia, nikt z odchodzących z nim na ten temat nie rozmawiał.

Pamiętam, jakie walki toczyłem, również z koalicjantami o to, żeby znalazło się miejsce na listach wyborczych dla Piotra Masłowskiego, dla Ewy Szymanowskiej, dla Aleksandry Leo, dla innych, którzy dzisiaj mówią „dziękujemy, odchodzimy”. W zasadzie nie mówią: „dziękujemy, odchodzimy”, bo ze mną nikt z nich o tym nie rozmawiał

— stwierdził Hołownia.

To, co dzisiaj się wydarzyło, rozdziera mi serce jako założycielowi tego ruchu. Zawsze byłem patriotą Polski 2050. […] To, co się dzisiaj stało, ta grupa rozłamowców, która opuściła Polskę 2050 pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski, nie odchodzi z tego powodu, że ma inne pomysły na politykę, że ma inny program, że ma inną wizję na dowożenie rzeczy wyborcom. Powód ich odejścia jest jeden – nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

— podkreślił.

Na nienawiści, na niechęci nigdy nigdzie nikt niczego dobrego jeszcze nie zbudował i nie zbuduje. Ci rozłamowcy, którzy dziś odchodzą pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski, z automatu tracą miejsca w Polsce 2050, przestają być członkami partii

— mówił Szymon Hołownia.

Stwierdził też, że jest już za późno by stworzyć nową partię.

Idą w przestrzeń, w której będą klubem parlamentarnym. To im wystarczy do tego, żeby negocjować z premierem, żeby rozgrywać różne polityczne gierki, ale to z całą pewnością nie wystarczy do tego, by w 2027 roku być czymś więcej niż wypełniaczem list Koalicji Obywatelskiej

— zaznaczył.

„To jest dla mnie największe rozczarowanie”

Szymon Hołownia przyznał, że „jeżeli chodzi o Paulinę Hennig-Kloskę, to jest to dla niego największe rozczarowanie”.

Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Uważam, że na oszustwie nie buduje się obecności politycznej. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem, którego wielokrotnie broniłem wobec koalicjantów przy różnych kryzysach. Dzisiaj zachowuje się w ten sposób, w jaki się zachowuje. Ja pozostaje w Polsce 2050 – mojej pierwszej partii. Klub nadal mamy – jest w nim 15 posłów

— powiedział.

Widocznie ktoś nie nauczył się przegrywać

— dodał Szymon Hołownia.

Mam sobie za złe to, że zdecydowałem się ulec tym radom i oddać przywództwo w partii w ramach demokratycznego procesu. To był błąd, który popełniłem

— podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: Pełczyńska-Nałęcz reaguje na rozłam w Polsce 2050: Ci, którzy odeszli, nie zdali egzaminu z demokracji. Zdezerterowali

tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych