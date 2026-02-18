Po niemal czterech latach od rozpoczęcia wojny w Ukrainie Sejm przyjął ustawę o niekaraniu polskich ochotników. W trakcie prac legislacyjnych okazało się jednak, że kilku z nich zostało już skazanych – czytamy w „Rzeczpospolitej”.
Do służby w obcej armii wymagana jest zgoda MON, a większość ochotników walczących na Ukrainie jej nie posiada. Jak podaje „Rz” dotyczy to głównie tych, którzy podjęli służbę w pierwszym, najbardziej nerwowym okresie wojny i zależało im, by jak najszybciej znaleźć się na froncie.
Ochotnicy z Polski skazani za udział w wojnie na Ukrainie
Dziura w prawie ma być wkrótce załatana. Nad ustawą abolicyjną 13 lutego głosował Sejm, jednak w trakcie prac w parlamencie wyszła na jaw zaskakująca informacja – w Polsce były już przypadki skazania ochotników z ukraińskiego frontu – podaje dziennik.
Z informacji uzyskanych przez dziennik w resorcie sprawiedliwości wynika, że w latach 2021-2025 jedno postępowanie warunkowo umorzono, dwie osoby skazano na karę bezwzględnego więzienia „w wymiarze do dwóch lat”, jedną na „inne skazanie oraz przepadek przedmiotów”, a jedną aż na „karę bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 20 lat i poniżej 25 lat”.
Jak w rozmowie z „Rz” mówił poseł KO Paweł Suski, projekt miał dotyczyć wyłącznie niewszczynania postępowań karnych, lecz dodano do niego poprawkę z przepisami amnestyjnymi wobec już skazanych.
Trzy projekty abolicyjne
Jak podaje dziennik, od wybuchu wojny powstały trzy projekty abolicyjne, które – jak się zdawało – miały charakter ponadpolityczny. Dwa pierwsze jednak nie doczekały się nawet nadania numeru druku sejmowego.
