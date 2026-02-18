Dziś premier Donald Tusk poinformował, że Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniły go o lojalności wobec rządu i koalicji, niezależnie od napięć w ugrupowaniu. Przekonywał, że większość parlamentarna pozostanie stabilna do następnych wyborów.
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiadomiła na dzisiejszej konferencji prasowej, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny Centrum.
Premier poinformował dziś, że rozmawiał zarówno z minister klimatu Pauliną Hennig-Kloską, jak i z szefową Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Obie miały zapewnić go, że niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu i koalicji.
„Większość parlamentarna pozostanie stabilna”
Większość parlamentarna pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata; na pewno do następnych wyborów
— powiedział premier.
Tu pragnę państwa uspokoić; nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy, nie takie wstrząsy na scenie politycznej światowej, europejskiej i polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji
— dodał Tusk.
Podsumowanie
Premier Donald Tusk poinformował, że mimo napięć w Polsce 2050 minister Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniły go o lojalności wobec rządu i koalicji. Hennig-Kloska ogłosiła dziś rano, że kilkunastu parlamentarzystów opuszcza Polskę 2050 i tworzy nowy klub parlamentarny „Centrum”. Tusk uspokajał zwolenników swojego rządu, że większość sejmowa pozostanie stabilna aż do kolejnych wyborów.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
