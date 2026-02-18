KOMENTARZE

Paweł Zalewski odcina się od Polski 2050 i zostaje w MON. Sieć się śmieje: "Równie wierny obietnicom, co partiom!"; "Do 11 razy sztuka"

Paweł Zalewski / autor: Fratria
Poseł Paweł Zalewski odciął się od Polski 2050. Jego zdaniem partia odeszła od wartości, które głosiła Trzecia Droga. Dlatego, jak zaznaczył, nie jest już w stanie wypełniać obietnic składanych po wyborach w 2023 r. Deklaracja Zalewskiego wzbudziła więcej kpin niż zrozumienia, ponieważ poseł jak dotąd nie słynął ze stałości i lojalności wobec jednego ugrupowania. Przeciwnie komentatorzy wypominają mu, że będzie to już jego 9 zmiana partii w karierze. „Polityka to służba, nie hobby. Jeśli ktoś 9 razy zmieniał drużynę, to pytanie brzmi: komu on naprawdę jest wierny? wyborcom czy własnym ambicjom?” - napisał na X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Największy polityczny „skoczek”

Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski2050, od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać. Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X, uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym

— napisał Paweł Zalewski.

Paweł Szefernaker wyliczył partie, których wartości były dotąd bliskie Zalewskiemu, ale potem z nich rezygnował.

— Forum Prawicy Demokratycznej (90-91) 

— Unia Demokratyczna (91-92) 

— Partia Konserwatywna (92-93) 

— Koalicja Konserwatywna (94-99) 

— Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (99-2001) 

— Przymierze Prawicy (2001–2002) 

— PiS (2002–2007) 

— PO (2009–2021) 

— i wreszcie, dopiero co porzucona - Polska 2050 (2021–2026)

Jabłoński: Strasznie się wtedy na mnie obraził – a teraz co?

Paweł Jabłoński, poseł PiS w odpowiedzi na deklarację Zalewskiego wspomniał anegdotę:

Jakieś 2 lata temu byliśmy z Pawłem Zalewskim w którymś programie TV. Nie pamiętam już teraz dokładnie o co chodziło – ale w trakcie dyskusji odpowiadając na jakieś jego opowieści o Wierności Zasadom™ podzieliłem się refleksją, że akurat on jest w tym zakresie średnio wiarygodny, będąc jednym z największych w Polsce politycznych skoczków – i zmieniając partie średnio raz na 2-3 lata… … no i przepowiadałem wtedy, że pewnie nie dotrwa do końca kadencji w Polsce 2O50. Strasznie się wtedy na mnie obraził – a teraz co?

— pytał retorycznie poseł PiS.

Nie łatwo zrezygnować z ministerialnej fuchy”

Była wiceminister rozwoju i technologii za rządu PiS też nie ma najwyższego mniemania o wierności posła Zalewskiego.

Równie wierny obietnicom, co partiom, przez które miał okazje przemknąć. Oczywiście zrezygnować z ministerialnej fuchy nie jest już tak łatwo

— podkreśla, wskazując na wierność posła wobec stanowiska wiceministra w MON.

Maciej Wąsik skomentował ironicznie: „Do 11 razy sztuka”

Kto będzie „szczęśliwą 10-tką”

W podobnym tonie oceniają karierę Zalewskiego dziennikarze i komentatorzy na platformie X.

Emilia Kamińska podchwytując wątek sektora obrony zastanawia się:

Ale z jakiej łapanki teraz będziesz wiceministrem MON, skoro ten stołek od Tuska dostała PL2050? Lepiej skup się na pakowaniu gratów z biurka.

Pan juz 10 raz będzie posłem nieszerzonym - przyznaje, chyba drugiego takiego w polskiej polityce nie było

— pisze Adam Czarnecki

A z kolei dziennikarz Krzysztof Berenda zastanawia się, kto stanie się „szczęśliwą 10-tką”, czyli 10 partią, do której wstąpi.

Bez tortu i choćby malutkich fajerwerków się nie obejdzie

— dodaje

oprac. Sławomir Cedzyński/X

