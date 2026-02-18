„Koalicja Obywatelska zarządzana przez Donalda Tuska rozprawiła się ze swoimi przystawkami. Pierwszą ofiarą jest Szymon Hołownia i jego ruch” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Joanna Lichocka.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. W Sejmie pięć ugrupowań! Minimalna różnica między Konfederacjami. Tak poradzili sobie koalicjanci Tuska. SONDAŻ
„KO rozprawiła się z przystawkami”
Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24, Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań. Do tej kwestii nawiązała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Joanna Lichocka.
Koalicja…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753476-tylko-u-nas-lichocka-ko-rozprawila-sie-ze-swoimi-przystawkami