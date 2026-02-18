Minister klimatu i środowiska, wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że jest umówiona ze swoimi koleżankami i kolegami z partii, by przedyskutować „trudną sytuację, w której wszyscy doszliśmy już do ściany”. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł w Polsce 2050, o godz. 9.30 zaplanowano konferencję w Sejmie. Partię opuściła Joanna Mucha.
W briefingu weźmie udział kilku posłów z frakcji Hennig-Kloski, w tym Ryszard Petru, Aleksandra Leo czy Żaneta Cwalina-Śliwowska.
Odejście Joanny Muchy
Rano o swoim odejściu z partii i klubu parlamentarnego Polski 2050 poinformowała na portalu X posłanka Joanna Mucha. Podziękowała koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy i przekazała, że zostanie posłanką niezależną.
Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy
– czytamy we wpisie Muchy.
