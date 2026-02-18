Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24, Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.
W badaniu zadano następujące pytanie:
Na które ugrupowanie oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?
Najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, którą wskazało 33 proc. Polaków. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 28 proc. wskazań.
Na podium znalazła się Konfederacja z wynikiem 11 proc., a na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej, którą wybrać chce 10 proc. ankietowanych.
Do Sejmu dostałaby się również Lewica, która wybrać chce 9 proc. Polaków.
Partie pod progiem
Poniżej progu wyborczego uplasowały się Razem (3 proc.), PSL (2 proc.), Polska2050 (2 proc.) oraz Wolni Republikanie Marka Jakubiaka z wynikiem 1 proc. Opcję „Inne” wybrał 1 proc. ankietowanych.
Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1098 osób. 6 – 17 lutego 2026 roku.
Telewizja wPolsce24/Tomasz Karpowicz
