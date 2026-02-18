SONDAŻ

TYLKO U NAS. W Sejmie pięć ugrupowań! Minimalna różnica między Konfederacjami. Tak poradzili sobie koalicjanci Tuska. SONDAŻ

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Najnowszy sondaż poparcia / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Najnowszy sondaż poparcia / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni „Social Changes” dla Telewizji wPolsce24, Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.

W badaniu zadano następujące pytanie:

Na które ugrupowanie oddałbyś głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?

Najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, którą wskazało 33 proc. Polaków. Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 28 proc. wskazań.

Na podium znalazła się Konfederacja z wynikiem 11 proc., a na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej, którą wybrać chce 10 proc. ankietowanych.

Do Sejmu dostałaby się również Lewica, która wybrać chce 9 proc. Polaków.

Partie pod progiem

Poniżej progu wyborczego uplasowały się Razem (3 proc.), PSL (2 proc.), Polska2050 (2 proc.) oraz Wolni Republikanie Marka Jakubiaka z wynikiem 1 proc. Opcję „Inne” wybrał 1 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1098 osób. 6 – 17 lutego 2026 roku.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Telewizja wPolsce24/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych