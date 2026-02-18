Siwiec nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Tłumaczy się... że potrzebuje czasu. "Idzie mi nieźle, chociaż powoli"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marek Siwiec przekazał, że jest w trakcie wypełniania ankiety o poświadczenie bezpieczeństwa / autor: Sejm.gov.pl
Marek Siwiec przekazał, że jest w trakcie wypełniania ankiety o poświadczenie bezpieczeństwa / autor: Sejm.gov.pl

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec przekazał, że jest w trakcie wypełniania ankiety o poświadczenie bezpieczeństwa i niedługo złoży wniosek w tej sprawie. Dodał, że wypełnienie takiej ankiety wymaga czasu. Warto jednak zauważyć, że Siwiec kieruje kancelarią Sejmu od 24 listopada 2025 roku. Dlaczego więc cały czas jest „w trakcie”?

W programie Polsat News Siwiec był pytany o medialne doniesienia, z których wynika, że do tej pory nie złożył wniosku o poświadczenie bezpieczeństwa.

Po pierwsze nie muszę się o nic ubiegać, ponieważ z mocy ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej moje stanowisko jest objęte enumeratywnie przywilejem, że mogę korzystać z dostępu do tajemnic państwowych

— podkreślił szef Kancelarii Sejmu.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Siwiec nie wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa NATO i UE. Ziobro: „To ludzie uwikłani dziwnymi konszachtami”

Tłumaczenia Siwca

Zaznaczył, że tylko w przypadku chęci dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności trzeba „wypełnić 38-stronnicową ankietę”.

Jestem już w okolicach strony 24. Idzie mi nieźle, chociaż powoli. Sprawy są na dobrej drodze i niedługo będzie złożony wniosek

— poinformował.

Jak mówił, wypełnienie ankiety wymaga czasu, ponieważ trzeba do niej załączyć m.in. akty notarialne, numery kont, fakty nt. rodziny i dzieci, dokumenty dot. zakupu i sprzedaży nieruchomości, samochodów, dokumenty udowadniające pochodzenie posiadanych środków czy prowadzenie działalności gospodarczej. Dodał, że należy także wymienić - na podstawie dokładnie opisanych w ankiecie kryteriów - wszystkich zapoznanych obcokrajowców, których w jego przypadku - podkreślił - jest ponad 100.

Siwiec przyznał, że w czasie, gdy był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 1997–2004, wypełnił już raz taką ankietę, którą rozpatrzono wtedy pozytywnie.

Teraz z pełną pokorą robię to po raz drugi

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Siwiec bez poświadczenia bezpieczeństwa. Kuriozalne tłumaczenia Szłapki: Nie musi mieć dostępu do wszelkich informacji

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych