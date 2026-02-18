Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec przekazał, że jest w trakcie wypełniania ankiety o poświadczenie bezpieczeństwa i niedługo złoży wniosek w tej sprawie. Dodał, że wypełnienie takiej ankiety wymaga czasu. Warto jednak zauważyć, że Siwiec kieruje kancelarią Sejmu od 24 listopada 2025 roku. Dlaczego więc cały czas jest „w trakcie”?
W programie Polsat News Siwiec był pytany o medialne doniesienia, z których wynika, że do tej pory nie złożył wniosku o poświadczenie bezpieczeństwa.
Po pierwsze nie muszę się o nic ubiegać, ponieważ z mocy ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej moje stanowisko jest objęte enumeratywnie przywilejem, że mogę korzystać z dostępu do tajemnic państwowych
— podkreślił szef Kancelarii Sejmu.
Tłumaczenia Siwca
Zaznaczył, że tylko w przypadku chęci dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności trzeba „wypełnić 38-stronnicową ankietę”.
Jestem już w okolicach strony 24. Idzie mi nieźle, chociaż powoli. Sprawy są na dobrej drodze i niedługo będzie złożony wniosek
— poinformował.
Jak mówił, wypełnienie ankiety wymaga czasu, ponieważ trzeba do niej załączyć m.in. akty notarialne, numery kont, fakty nt. rodziny i dzieci, dokumenty dot. zakupu i sprzedaży nieruchomości, samochodów, dokumenty udowadniające pochodzenie posiadanych środków czy prowadzenie działalności gospodarczej. Dodał, że należy także wymienić - na podstawie dokładnie opisanych w ankiecie kryteriów - wszystkich zapoznanych obcokrajowców, których w jego przypadku - podkreślił - jest ponad 100.
Siwiec przyznał, że w czasie, gdy był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 1997–2004, wypełnił już raz taką ankietę, którą rozpatrzono wtedy pozytywnie.
Teraz z pełną pokorą robię to po raz drugi
— dodał.
Adrian Siwek/PAP
