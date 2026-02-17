Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego na antenie TVP w likwidacji. „Jest pan totalnie nieskuteczny” - grzmiał.
Działalność Włodzimierza Czarzastego w ostatnich tygodniach wzbudza wiele kontrowersji. W ostatnim czasie publicznie zaatakował prezydenta USA Donalda Trumpa, narażając na szwank relacje naszego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. Od jego słów dystansować próbowali się nawet inni członkowie koalicji 13 grudnia.
Mimo to polityk próbował lekceważyć sprawę na antenie TVP Info w likwidacji.
Szanuję naród amerykański, szanuję Amerykę. Wiem jak wielką rolę odgrywają stosunki Polski z USA i wiem, że USA jest naszym największym sojusznikiem oprócz UE
— mówił.
Zaklęcia Czarzastego
Przekonywał ponadto, że nie ma „niczego personalnego” w jego złych relacjach z ambasadorem USA Thomasem Rosem, chociaż ten publicznie zapowiedział, że jego kraj zrywa relację z polskim marszałkiem Sejmu.
Uważam, że należy stanąć w obronie polskiego wojska (…). Uważam, że trzeba mieć dobre stosunki z innymi krajami, w tym z USA, ale nie na kolanach
— kontynuował.
Bez względu na to, jak będzie, polskie wojsko jest polskim wojskiem, godność jest godnością, honor jest honorem, a suwerenność jest suwerennością
— stwierdził.
Polityk został zapytany, czy ma kontakt z ambasadą USA. Zaczął więc wmawiać opinii publicznej, że chociaż ich nie ma, to nie problem, bo mają je… szef MSZ i prezydent.
Minister Sikorski ma świetny kontakt z USA, pan prezydent Nawrocki też ma świetny kontakt i niech o to dba, jeśli będzie o to dbał to będziemy bezpieczniejsi
— uciął.
Ja z żadnego słowa się nie wycofam (…). Politycy polscy powinni mieć swoje zdanie
— stwierdził.
Atak na prezydenta
Czarzasty atakował ponadto opozycję i prezydenta Karola Nawrockiego, którzy wyrażają wątpliwości co do kredytu z programu SAFE, w którym sprawy zakupów polskiego sprzętu wojskowego oddalibyśmy w ręce unijnych urzędników, zamiast sami decydować o tym, czego potrzebuje nasze wojsko.
To są do diabła pieniądze na polskie wojsko
— grzmiał.
Co może większego i lepszego spotkać naród polski niż 180 mld na wydanie w Polsce?
— pytał.
Stwierdził ponadto, że sprzeciw wobec gigantycznego kredytu na niejasnych zasadach to… działanie PiS przeciwko państwu.
PiS uważa, że im gorzej będzie Polakom, tym szybciej wezmą władzę
— zarzucał.
Czarzasty w swoich oskarżeniach poszedł jeszcze dalej i nazwał prezydenta Karola Nawrockiego „ogromnym destruktorem”.
Co pan zrobił dla tej Polski i Polaków?”
— atakował, nawiązując do hasła Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej: „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”
Jest pan totalnie nieskuteczny
— grzmiał.
Jeśli chodzi pieniądze dla Polski, 180 mld mówi pan „nie”, jeśli chodzi o podpis pod ustawą o KRS, mówi pan „nie”
— zarzucał.
Brak poświadczenia bezpieczeństwa
Podczas rozmowy Włodzimierz Czarzasty pokrętnie tłumaczył się także ze skandalu związanego z tym, że nie wypełnił on ankiety bezpieczeństwa, co jeszcze szczególnie niepokojące w świetle doniesień o jego rosyjskich kontaktach towarzysko-biznesowych. Przekonywał, że myślał, że o wypełnieniu ankiety bezpieczeństwa, ale… nie może tego nie zrobić.
Jest ustawa z 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, artykuł 34 mówi: „postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się w stosunku do prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i premiera”. W związku z tym nie mogę wystąpić o coś, co mam
— opowiadał.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Magdalena Ogórek w „Salonie Dziennikarskim”: Włodzimierz Czarzasty jest unurzany po pachy w poprzedni system
