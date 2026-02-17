Telewizja wPolsce24 dowiedziała się, że kapitan Anna Michalska, była rzecznik Straży Granicznej i wciąż funkcjonariusz tej służby została całkowicie sama. Straciła ona wsparcie pełnomocnika SG, więc musi bronić się w sądzie sama. Nasza stacja dotarła także do kuriozalnego uzasadnienia wyroku ws. Piotra Zelta. Poziom jego bezczelności poraża.
Okazało się, że przyznane przez poprzedniego komendanta Straży Granicznej generała Tomasza Pragę pełnomocnictwo obrońcy skończyło się na etapie apelacji. Nie przyznano jej jednak nowego ani przy składaniu kasacji, ani przy ewentualnych dalszych krokach.
Oznacza to, że Anna Michalska od listopada jest zdana tylko na wynajętą przez siebie kancelarię.
Przypominamy, że na początku listopada warszawski sąd uniewinnił aktora Piotra Zelta, który na początku białoruskiej wojny hybrydowej, nazwał ówczesną rzecznik SG Annę Michalską „twarzą bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”.
CZYTAJ TAKŻE: Sędzia Danuta Grunwald uniewinniła Zelta ws. znieważenia kpt. Michalskiej. Padło kuriozalne uzasadnienie. Jeden z sędziów nie wytrzymał
Kuriozalne uzasadnienie
Telewizja wPolsce24 dotarła także do pisemnego uzasadnienia wyroku sędzi Danuty Grunwald, która w drugiej instancji rozstrzygała proces. Jego treść poraża bezczelnością.
„Wpis oskarżonego nie mógł wyczerpywać dyspozycji art. 212 kk, bowiem nie wskazywał on na konkretne i weryfikowalne w kategorii prawda – fałsz fakty, a jedynie wyrażał pogardliwe oceny wobec pokrzywdzonej. (…) stanowił (…) jedynie wyraz jego subiektywnych odczuć i sformułowanej na tym tle opinii i nie można uznać, by treści medialne obiektywnie wskazywały na wypełnienie znamion czynu zabronionego”
— napisano w uzasadnieniu.
„Ktoś, kto zostaje rzecznikiem prasowym takiej formacji (…) musi mieć świadomość tego, że będzie twarzą tej formacji nie tylko wtedy, gdy będzie ona wychwalana, ale też i wtedy, gdy będzie krytykowana. (…) To, że z samej treści wpisu nie wynika, że dotyczy on pushbacków nie daje podstaw do twierdzeń, że nie o to chodziło. Wszak (…) wpis był bezpośrednim wyrażeniem emocji po emisji programu TVN24 dotyczącego m. innymi pushbacków (…)”
— dodano.
Kpt. Anna Michalska „nie będąc politykiem, z racji sprawowanej funkcji była uwikłana w politykę. (…) nieprofesjonalnie odnosiła się do pytań dziennikarki dotyczących dzieci z Michałowa. Wpis oskarżonego był emocjonalną reakcją (…) Zatem wpis (…) kierowany był (…) do rządzących, określanych we wpisie mianem państwa PiS (…) – to zostało określone mianem bestialskich i bandyckich standardów – oraz do oskarżycielki jako rzecznika (…) która w taki sposób (lekceważąco i nieprofesjonalnie) odpowiadała (…) na pytania dotyczące tego, co stało się z dziećmi z Michałowa”
— wskazano.
CZYTAJ TAKŻE: Wulgarna wiadomość Zelta do Stanowskiego! „Teraz się ruski pachołku zrewanżuję. Jak tam dup… w agenturze?…”
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753454-nasz-news-kpt-michalska-zostala-bez-wsparcia-sg
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.