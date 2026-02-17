Ogromne powodzie we Francji! 9 tys. gospodarstw domowych pozbawionych prądu. Ewakuowanych zostało około 1500 osób

  • Polityka
  • opublikowano:
We Francji ponad dziewięć tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. / autor: EPA/Guillaume PINON Dostawca: PAP/EPA.
We Francji ponad dziewięć tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. / autor: EPA/Guillaume PINON Dostawca: PAP/EPA.

Ponad dziewięć tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, a ok. 1500 osób musiało zostać ewakuowanych w związku z powodziami w zachodniej części Francji - poinformowały lokalne władze. Alarm związany z powodzią ogłoszono w łącznie 12 departamentach.

Serwis monitorujący zagrożenie powodziowe Vigicrues przekazał, że w trzech departamentach: Maine i Loary, Żyrondy i Lot oraz Garonny utrzymuje się najwyższy poziom alertu powodziowego - czerwony.

Vigicrues ostrzegł, że silne opady utrzymają się w godzinach popołudniowych należy spodziewać się wylewu położonych w północno-zachodniej części kraju dopływów Loary: rzek Loir, Sarthe, Mayenne i Maine. Już teraz w okolicy wiele dróg i gospodarstw jest zalanych.

Trudna sytuacja

Na północnym-zachodzie najbardziej zagrożone jest miasto Angers (ok. 160 tys. mieszkańców). Lokalne władze zamknęły parkingi i niektóre przystanki tramwajowe.

Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat

— ostrzegł mer gminy Angers Christophe Bechu. Mer zaapelował do mieszkańców o zachowanie odpowiedzialności i baczne obserwowanie informacji władz.

Trudna sytuacja panuje także w południowo-zachodniej części Francji, gdzie dochodzi do wylewów rzek Garonny, Adour i Dordogne (w okolicach miasta Bordeaux). Te tereny nawiedziła burza Nils, która według ekspertów wywołała powodzie.

Zagrożenie

17 i 18 lotego łącznie 12 departamentów w całej Francji będzie oznaczonych kolorem pomarańczowym - to drugi najwyższy poziom zagrożenia. Objęte alarmem departamenty to: Charente, Charente-Maritime, Correze, Dordogne, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Landy, Loire-Atlantique, Sarthe, Tarn i Garonna, Wandea i Morbihan.

Agencja AFP, powołując się na naukowców z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zwróciła uwagę, że ulewne deszcze będą coraz częstsze i bardziej intensywne ze względu na zmiany klimatu.

Statystycznie doświadczamy tego, co jest naszą przyszłością, czyli wilgotniejszych zim, a co za tym idzie - obfitszych opadów

— zaznaczył hydrolog z uniwersytetu w Rennes Pierre Brigode.

Adrian Siwek/PAP

