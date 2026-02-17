Poseł KO Przemysław Witek, który w przeszłości zasłynął wypowiedzią „cóż szkodzi obiecać?”, teraz został zapytany w Sejmie przez twórcę internetowego Mateusza Wiktorowicza o to, co przychodzi mu do głowy, gdy słyszy „Donald Tusk”. „Lider i wielka nadzieja białych” - wypalił Witek, próbując się po chwili tłumaczyć.
Jakie słowo przychodzi Panu do głowy, gdy słysz pan „Donald Tusk”?
— zapytał w Sejmie posła KO Przemysława Witka twórca internetowy Mateusz Wiktorowicz.
Lider i wielka nadzieja białych
— wypalił poseł KO.
Mówię to oczywiście z cudzysłowie, wielka nadzieja polskiej demokracji i lider
— dodał, szybko starając się nieco złagodzić swoją kuriozalną wypowiedź.
„Cóż szkodzi obiecać?”
Przypomnijmy, że o pośle KO Przemysławie Witku stało się głośno podczas minionej kampanii prezydenckiej, gdy na antenie Polsat News prowadząca red. Agnieszka Gozdyra zapytała posła Witka o to, który z punktów deklaracji Sławomira Mentzena mógłby podpisać ówczesny kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.
„Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń”. Zdecydowanie tak
— wymienił Przemysław Witek.
I co, nie wprowadzicie nigdy już żadnych podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki?
— zdziwiła się Gozdyra.
Cóż szkodzi obiecać?
— odparł z rozbrajającą szczerością poseł PO.
Witek ukarany przez KO
Witek za te słowa został ukarany przez kolegium KO - był zawieszony na trzy miesiące w prawach członka KO. Otrzymał też zakaz wypowiadania się w mediach. Cóż, właśnie poseł Witek znów przypomniał o sobie opinii publicznej.
