WIDEO

Kuriozum! Co przychodzi do głowy posłowi KO Przemysławowi Witkowi, gdy słyszy "Donald Tusk"? "Lider i wielka nadzieja białych"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK/X
autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK/X

Poseł KO Przemysław Witek, który w przeszłości zasłynął wypowiedzią „cóż szkodzi obiecać?”, teraz został zapytany w Sejmie przez twórcę internetowego Mateusza Wiktorowicza o to, co przychodzi mu do głowy, gdy słyszy „Donald Tusk”. „Lider i wielka nadzieja białych” - wypalił Witek, próbując się po chwili tłumaczyć.

Jakie słowo przychodzi Panu do głowy, gdy słysz pan „Donald Tusk”?

— zapytał w Sejmie posła KO Przemysława Witka twórca internetowy Mateusz Wiktorowicz.

Lider i wielka nadzieja białych

— wypalił poseł KO.

Mówię to oczywiście z cudzysłowie, wielka nadzieja polskiej demokracji i lider

— dodał, szybko starając się nieco złagodzić swoją kuriozalną wypowiedź.

Cóż szkodzi obiecać?”

Przypomnijmy, że o pośle KO Przemysławie Witku stało się głośno podczas minionej kampanii prezydenckiej, gdy na antenie Polsat News prowadząca red. Agnieszka Gozdyra zapytała posła Witka o to, który z punktów deklaracji Sławomira Mentzena mógłby podpisać ówczesny kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.

„Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń”. Zdecydowanie tak

— wymienił Przemysław Witek.

I co, nie wprowadzicie nigdy już żadnych podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki?

— zdziwiła się Gozdyra.

Cóż szkodzi obiecać?

— odparł z rozbrajającą szczerością poseł PO.

Witek ukarany przez KO

Witek za te słowa został ukarany przez kolegium KO - był zawieszony na trzy miesiące w prawach członka KO. Otrzymał też zakaz wypowiadania się w mediach. Cóż, właśnie poseł Witek znów przypomniał o sobie opinii publicznej.

CZYTAJ TAKŻE:

I tyle są warte obietnice Tuska i Trzaskowskiego! Poseł PO ze szczerością o deklaracji Mentzena: „Cóż szkodzi obiecać?”

Trwa szukanie winnych porażki Trzaskowskiego? Poseł od „cóż szkodzi obiecać” został ukarany przez kolegium Koalicji Obywatelskiej

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych