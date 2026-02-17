Znaczące zeznania byłej urzędniczki MS o Tomaszu Mrazie: Jest koniunkturalistą. Zrobił wszystko, żeby zostać dyrektorem

Urszula Dubejko / autor: zrzut z YT/wPolsce24
Urszula Dubejko / autor: zrzut z YT/wPolsce24

Podczas dzisiejszej rozprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości Urszula Dubejko mówiła o głównym świadku oskarżenia. Urzędniczka, oskarżona w procesie, jednoznacznie scharakteryzowała Tomasza Mraza. „Dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w kreację swojej kariery zawodowej […]. Mogłam zaobserwować profil motywacyjny Tomasza Mraza i wyrobić sobie opinię na ten temat. Już wtedy uważałam, że priorytetem Tomasza jest robienie kariery […]. Zrobił wszystko, żeby zostać dyrektorem. Łącznie z tym, że żeby mieć bezpośredni dostęp do ministra [Marcina] Romanowskiego, zapisał się do wspólnoty religijnej, w której był minister Romanowski” — powiedziała Urszula Dubejko opisując ściężkę zawodową Mraza.

Dubejko: Priorytetem Tomasza jest robienie kariery

Była urządniczka Ministerstwa Sprawiedliwości ujawniła znaczące fakty o karierze Tomasza Mraza, na którego zeznaniach bazuje prokuratura.

Postawa dostosowawcza

Jak stwierdziła urzędniczka Mraz „posługuje się postawą dostosowawczą”.

Inaczej mówiąc: jest koniunkturalistą. Stara się w jak największym stopniu wkupić w łaski osób, które ocenia, że mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój jego kariery. Zrobił wszystko, żeby zostać dyrektorem. Łącznie z tym, że żeby mieć bezpośredni dostęp do ministra [Marcina] Romanowskiego, zapisał się do wspólnoty religijnej, w której był minister Romanowski. I dzięki temu wpływowi starał się deprecjonować m.in. moje działania w zespole

— podkreśliła urzędniczka.

Modlę się za tego człowieka”

Urszula Dubejko w rozmowie z telewizją Republika zaznaczyła również, że mówi prawdę bez chęci oceniania Tomasza Mraza.

Każdy człowiek kieruje się jakimiś wewnętrznymi motywacjami. Chcę powiedzieć tylko, że modlę się za tego człowieka i życzę mu jak najlepiej

— zapewniła.

Udowadniam element po elemencie”

Urszula Dubejko, jedna z byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, oskarżona została m.in. o rzekomy udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z działaniem Funduszu Sprawiedliwości.

Udowadniam czynnik po czynniku, element po elemencie, że coś takiego nie mogło mieć miejsca, nie mogło się zdarzyć i że jest to bardzo wadliwie, skonstruowany na kolanie zarzut, który łatwo się obalała odwołując się tylko do przepisów prawa i materiałów ujętych już w aktach sprawy”

— podkreśliła urzędniczka w rozmowie z mediami po zakończeniu składania zeznań.

Tomasz Mraz objął funkcję dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w kwietniu 2020 r. Wcześniej przez ponad rok pracował w tej instytucji.

CZYTAJ TEŻ Urszula Dubejko podczas rozprawy ujawniła sensacyjne fakty! Mec. Wąsowski: To jest pisanie aktu oskarżenia na obecną prokuraturę

Sławomir Cedzyński/Republika/wPolsce24

