Polska przygotowuje wniosek o reparacje od Rosji - poinformował „Financial Times”. Bartosz Gondek, szef zespołu powołanego przez Donalda Tuska w tej sprawie, potwierdził, że prace w tej sprawie trwają.
Bartosz Gondek wyznał, że całe śledztwo ws. reparacji od Rosji będzie bardziej skomplikowane niż to dotyczące reparacji od Niemiec, gdyż dotyczy nie tylko okresu II wojny światowej, ale też czasu zimnej wojny, funkcjonowania PRL-u.
Kierowany przez Gondka zespół historyków ma większe trudności w uzyskiwaniu materiałów niż w przypadku analogicznego śledztwa dotyczącego zbrodni niemieckich. Polacy nie mają dostępu do rosyjskich archiwów, a wiele dokumentów zostało zniszczonych albo sfałszowanych w czasach ZSRR. Stąd Gondek określił to śledztwo jako „projekt długoterminowy”. Gondek zdradził, że jego zespół będzie chciał też ustalić, jakie straty poniosła Polska w związku z utratą części ludności i Kresów Wschodnich po 1945 roku.
Rosja o od wielu lat zaprzecza swoim zbrodniom na Polakach, na czele ze sprawą zbrodni katyńskiej z 1940 roku.
Reakcja Rosji
Co ciekawe, Rosja odpowiedziała już na zapowiedź polskich żądań reparacyjnych w ironicznych sposób. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, stwierdziła, iż „może przesłać link do nagrania opery ‘Iwan Susanin’”. Wspomniana opera przedstawia rosyjskiego chłopa, który wprowadził polskie wojska na bagna, gdzie zginęli, ratując tak cara Michała Romanowa.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ischinger zaproponował, aby Polska otrzymała broń w ramach reparacji. Niemieccy politycy są przeciw. „Nie powinniśmy dać się wykorzystać”
— Prezes PiS zwrócił się do ambasadora Niemiec! „To nawiązanie do bardzo złej tradycji”; „Niemcy powinni spojrzeć wstecz”
tkwl/ft.com/rmf24.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753439-polska-zazada-reparacji-od-rosji-jest-reakcja-kremla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.