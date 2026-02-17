Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zamieścił obszerny wpis na Facebooku, w którym stanął w obronie atakowanej ze strony środowisk lewicowo-liberalnych Pierwszej Damy Marty Nawrockiej. „Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem” - chwalił Pierwszą Damę Litewka.
Cały hejt na Pierwszą Damę wzmógł się po tym, jak udzielila ona wywiadu stacji TVN24. Wielu przedstawicielom lewicowo-liberalnych elit nie spodobał się ten występ i postanowili oni przystąpić do ataków na Pierwszą Damę, często takich, które daleko przekraczały granice kulturalnej krytyki.
Burza w mediach po wywiadzie Pierwszej Damy Marty Nawrockiej. Krytyka z praktycznie wszystkich stron. Znawcy od „pijaru” i marketingu analizują każdą minutę punkt po punkcie i omawiają błędy - nie ma pozytywnych akcentów, są tylko ciągłe pomyłki
— zaznaczył we wpisie na Facebooku Łukasz Litewka.
„Odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna”
Miałem możliwość poznać i porozmawiać z Martą Nawrocką, odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna. Nie zazdroszczę jej, praktycznie z dnia na dzień musiała zostawić swoje „stare życie” i wejść w zupełnie inne, nieznane dotąd otoczenie - oczekiwania są ogromne. Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chce być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem
— ocenił poseł Lewicy.
Zapewne to dopiero początek wyzwań, które niesie mandat Pierwszej Damy, ale widzę dobre intencje i nie udawanie kogoś, kim nie jest
— dodał.
Litewka nawiązał do oburzającego ataku Natali Waloch z „Wysokich Obcasów” na Pierwszą Damę.
CZYTAJ TAKŻE: „GW” atakuje Pierwszą Damę za wywiad dla TVN24! „Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich, jak państwo Nawroccy”
Natalia Waloch, felietonistka „Wysokich Obcasów” napisała: „Jako feministka rzadko radzę kobietom, by zamilkły. Dziś robię wyjątek”. Kontynuuje: potwierdziła przede wszystkim to, co wiele osób przeczuwało: „że Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich jak państwo Nawroccy”. Pani Natalio, buta, arogancja, odczucie podziału na ludzi lepszych i gorszych. Upewniła mnie pani tylko w przekonaniu, że Marta Nawrocka to Pierwsza Dama Polek i Polaków. Normalnych, tak pięknie zwyczajnych, uczciwych ludzi, którzy mają dość wojny polsko-polskiej
— stwierdził.
„Przepraszam, że Was zawiodłem. Wy mnie bardziej”
Okazało się, że po swoim wpisie Litewka stał się obiektem krytyki ze strony hejterów, uderzających w Pierwszą Damę.
Stanąłem dziś w obronie Pierwszej Damy i wiele osób na tym profilu poinformowało o rezygnacji z dalszego obserwowania oraz uwaga: udziału w zbiórkach i wpłat na chore dzieci. Nie na mnie, na dzieci. Przepraszam, że Was zawiodłem. Wy mnie bardziej
— zareagował na całą sytuację Łukasz Litewka, poseł Lewicy.
