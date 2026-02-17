„Nie dajcie sobie wmówić, że program SAFE jest dla Polski niekorzystny. Prezydencie, ja nie proszę, ja radzę, radzę tę ustawę podpisać” - powiedział na nagraniu zamieszczonym w sieci Marcin Najman. „Murański, Najman mocna ekipa wokół pana Premiera” - skomentował jego radę europoseł PiS Waldemar Buda. Czym kierował się Najman, wygłaszając takie rady? Wielu ekspertów z zakresu wojskowości wskazuje, że uwiązanie Polski warunkową pożyczką z SAFE spowoduje zatrzymanie szybkiej modernizacji naszej armii.
Sejm przegłosował już ustawę, która ma umożliwić wzięcie 44 mld euro pożyczki z funduszu SAFE. Ostatecznie trafi ona na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, choć z ław koalicji rządzącej słychać już głosy, że jej zawetowanie niczego nie zmieni. Premier Donald Tusk jest gorącym zwolennikiem tej pożyczki, a skoro tak, to chór jego poparcia nie ustaje w wysiłkach, aby go wesprzeć. Pojawiła się tu nowa postać, zawodnik MMA Marcin Najman, który udzielił rady prezydentowi.
Murański, Najman mocna ekipa wokół pana Premiera
— napisał na X europoseł PiS Waldemar Buda.
CZYTAJ TAKŻE: Mentzen podsumował Tuska: Skala paniki na poziomie Hitlera w bunkrze w 1945 roku. Zostali mu Murański, Giertych i twitterowi odklejeńcy
„To on dzisiaj doradza premierowi”
Z czyjej inspiracji Marcin Najman zdecydował się zbarać głos w sprawie, na której być może niewiele się zna?
Był doradca Murański. Pamiętacie? Główny informator, główny doradca pana premiera Jacek Murański. Postać znana. No ostatecznie doprowadził do wygranej w wyborach prezydenckich, ale uwaga, grono eksperckie pana premiera zostaje zasilone przez absolutnie uznaną i szanowaną personę w świecie sportu, kultury, nauki, polityki. Najman
— powiedział na nagraniu dołączonym do wpisy Buda i posłużył się wypowiedzią Marcina Najmana.
Nie dajcie sobie wmówić że program SAFE jest dla Polski niekorzystny. Prezydencie, ja nie proszę, ja radzę, radzę tę ustawę podpisać
— mówi na nagraniu Najman.
To on dzisiaj doradza premierowi
— podsumował europoseł Waldemar Buda.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Gen. Wroński ocenia SAFE: Mamy kupować na pniu, bez przemyśleń strategicznych, bo analiz operacyjnych nie prowadzimy. Dramat
