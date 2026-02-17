Wideo

"Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata". Tusk używa Huty Stalowa-Wola do obrony SAFE. Błaszczak ripostuje

  • Polityka
  • opublikowano:
"Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata". Tusk używa Huty Stalowa-Wola do obrony SAFE. Błaszczak merytorycznie ripostuje. Na zdjęciu Tusk i wpis Błaszczaka na portalu X (screen) / autor: PAP/Radek Pietruszka/X-Mariusz Błaszczak (screen)
"Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata". Tusk używa Huty Stalowa-Wola do obrony SAFE. Błaszczak merytorycznie ripostuje. Na zdjęciu Tusk i wpis Błaszczaka na portalu X (screen) / autor: PAP/Radek Pietruszka/X-Mariusz Błaszczak (screen)

Tusk broni Huty Stalowa-Wola? Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata. Za jego rządów znaczna część zakładu została sprzedana Chińczykom i masowo zwalniano pracowników” - skomentował były szef MON Mariusz Błaszczak na portalu X, odnosząc się do słów szefa Koalicji 13 Grudnia. Podczas posiedzenia rządu Donald Tusk przekonywał, że do Huty trafi 20 mld zł w ramach programu SAFE.

Cały czas trwa spór ws. środków z programu SAFE. Koalicja 13 Grudnia przegłosowała w Sejmie projekt ustawy, który teraz trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Ludzie Donalda Tuska zażarcie bronią finansowego zobowiązania, które będziemy spłacać przez kilkadziesiąt lat.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Absurd! Tusk oskarża opozycję i prezydenta o zdradę interesów Polski. Powód? Brak bezkrytycznego poparcia dla programu SAFE

Z kolei opozycja wskazuje, że SAFE to nic innego jak KPO 2.0 - „na sterydach”.

Tusk użył Huty Stalowa-Wola do obrony SAFE

Głos ws. postanowił zabrać Tusk. Zrobił to podczas dzisiejszego posiedzenia rządu Koalicji 13 Grudnia.

Chcę, żeby w konkretnym obrazie widzieli państwo na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i niestety prezydent Karol Nawrocki. Tylko dla samej Huty Stalowa-Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 mld złotych

— powiedział.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS ostrzega: Fundusz SAFE może być kolejną okazją do nadużyć przez rządzących. Pamiętamy jachty, granty dla „swoich”

My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą wetować, żeby przynajmniej część tych środków uratować

— dodał Tusk.

Grabarz Huty w roli adwokata

Do słów premiera odniósł się wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

Tusk broni Huty Stalowa-Wola? Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata. Za jego rządów znaczna część zakładu została sprzedana Chińczykom i masowo zwalniano pracowników

— napisał na portalu X.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Koalicja 13 Grudnia nie ustaje w rozpaczliwej obronie SAFE. Domański zaatakował Błaszczaka: „Wstydu nie ma”

Szef KP PiS przypomniał, czyj rząd dbał o polski przemysł.

Dopiero nasz rząd rozbudował i zmodernizował zakłady oraz zwiększył ich moce produkcyjne. Dokapitalizowaliśmy HSW - nota bene druga transza dokapitalizowania została wstrzymana przez ten rząd. To my odzyskaliśmy cywilną część spółki od Chińczyków oraz zawarliśmy istotne kontrakty z Hutą

— skomentował Błaszczak.

Wytknął logiczną lukę w słowach Tuska.

Określanie SAFE jako pomocy dla HSW jest manipulacją typową dla tego rządu. Według informacji medialnych z unijnych pożyczek mamy pozyskać około 150 BWP Borsuk, a zapotrzebowanie Wojska Polskiego na te pojazdy to 1400. Biorąc tak duży kredyt i wykorzystując go na tak małą liczbę Borsuków, zamykamy sobie drogę do sfinansowania pozostałych

— skonkludował były szef MON.

CZYTAJ TAKŻE: Nie wszystkie szczegóły listy projektów w ramach SAFE będą upublicznione? Kosiniak-Kamysz: „Oklauzulowanie jest potrzebne”

xyz/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych