„Tusk broni Huty Stalowa-Wola? Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata. Za jego rządów znaczna część zakładu została sprzedana Chińczykom i masowo zwalniano pracowników” - skomentował były szef MON Mariusz Błaszczak na portalu X, odnosząc się do słów szefa Koalicji 13 Grudnia. Podczas posiedzenia rządu Donald Tusk przekonywał, że do Huty trafi 20 mld zł w ramach programu SAFE.
Cały czas trwa spór ws. środków z programu SAFE. Koalicja 13 Grudnia przegłosowała w Sejmie projekt ustawy, który teraz trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
Ludzie Donalda Tuska zażarcie bronią finansowego zobowiązania, które będziemy spłacać przez kilkadziesiąt lat.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Absurd! Tusk oskarża opozycję i prezydenta o zdradę interesów Polski. Powód? Brak bezkrytycznego poparcia dla programu SAFE
Z kolei opozycja wskazuje, że SAFE to nic innego jak KPO 2.0 - „na sterydach”.
Tusk użył Huty Stalowa-Wola do obrony SAFE
Głos ws. postanowił zabrać Tusk. Zrobił to podczas dzisiejszego posiedzenia rządu Koalicji 13 Grudnia.
Chcę, żeby w konkretnym obrazie widzieli państwo na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i niestety prezydent Karol Nawrocki. Tylko dla samej Huty Stalowa-Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 mld złotych
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS ostrzega: Fundusz SAFE może być kolejną okazją do nadużyć przez rządzących. Pamiętamy jachty, granty dla „swoich”
My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą wetować, żeby przynajmniej część tych środków uratować
— dodał Tusk.
Grabarz Huty w roli adwokata
Do słów premiera odniósł się wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
Tusk broni Huty Stalowa-Wola? Grabarz tego zakładu występuje teraz w roli adwokata. Za jego rządów znaczna część zakładu została sprzedana Chińczykom i masowo zwalniano pracowników
— napisał na portalu X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Koalicja 13 Grudnia nie ustaje w rozpaczliwej obronie SAFE. Domański zaatakował Błaszczaka: „Wstydu nie ma”
Szef KP PiS przypomniał, czyj rząd dbał o polski przemysł.
Dopiero nasz rząd rozbudował i zmodernizował zakłady oraz zwiększył ich moce produkcyjne. Dokapitalizowaliśmy HSW - nota bene druga transza dokapitalizowania została wstrzymana przez ten rząd. To my odzyskaliśmy cywilną część spółki od Chińczyków oraz zawarliśmy istotne kontrakty z Hutą
— skomentował Błaszczak.
Wytknął logiczną lukę w słowach Tuska.
Określanie SAFE jako pomocy dla HSW jest manipulacją typową dla tego rządu. Według informacji medialnych z unijnych pożyczek mamy pozyskać około 150 BWP Borsuk, a zapotrzebowanie Wojska Polskiego na te pojazdy to 1400. Biorąc tak duży kredyt i wykorzystując go na tak małą liczbę Borsuków, zamykamy sobie drogę do sfinansowania pozostałych
— skonkludował były szef MON.
CZYTAJ TAKŻE: Nie wszystkie szczegóły listy projektów w ramach SAFE będą upublicznione? Kosiniak-Kamysz: „Oklauzulowanie jest potrzebne”
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753420-tusk-huta-stalowa-wola-i-safe-blaszczak-kpi-grabarz-adwokatem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.