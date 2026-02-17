Poseł i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek z mównicy sejmowej krytycznie wypowiadał się na temat projektu ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli tak naprawdę inaczej nazwanej ustawie o związkach partnerskich. Za to uderzyła w niego polityk Lewicy, minister w KPRM Katarzyna Kotula, nazywając byłego ministra edukacji „chamem”. „Cham kontra doktor bez magistra - pojedynek ultramerytoryczny” - napisał na platformie X Czarnek, żartując z całej sytuacji.
To, że próby legalizacji czy ustanowienia pseudomałżeństw homoseksualnych chcecie nazwać umową o statusie osoby najbliższej, nic nie zmienia. Konia możecie krową nazwać, i tak koniem pozostanie
— podkreślił z mównicy sejmowej Przemysław Czarnek, obnażając kuriozalność rozumowania, że jeśli ustawę o związkach partnerskich nazwie się inaczej, to przejdzie ona w Sejmie i może zostać podpisana przez prezydenta.
Katarzyna Kotula, była minister ds. równości, obecnie minister w KPRM.
Pan Czarnek próbował wyprowadzić mnie z równowagi, podgrzać atmosferę, bo nie był przygotowany na merytoryczne argumenty
— stwierdziła Kotula w rozmowie z Wirtualną Polską.
Chama można nazwać ministrem, ale pozostanie chamem
— uderzyła w Czarnka Kotula.
„Cham kontra doktor bez magistra”
Na ten atak postanowił zareagować na platformie X Przemysław Czarnek.
Cham kontra doktor bez magistra - pojedynek ultramerytoryczny
— napisał na platformie X Czarnek. Do swojego wpisu dołączył nagranie.
Podobno pani, pan, ono Kotula, nie chcę obrazić, stwierdziła dzisiaj w WP, że chciałem ją wyprowadzić z równowagi swoim krótkim przemówieniem. Otóż Bóg mi świadkiem, że nawet nie wiedziałem, że on, ona, ono, bo nie chcę obrazić, jest w ogóle na sali, ale że ma ambicje, to wiemy, przecież chciała nawet robić doktorat bez magistra. To rzadki ewenement, one wszystkie są takie na Lewicy
— podkreślił Czarnek.
W każdym razie powiedzcie mi, jak ktoś, kto nie ma magistra, a robi doktorat, może rozmawiać merytorycznie
— dodał.
A poza tym, co do tego chama, jeśli już, to wolę być chamem niż imbecylem, który twierdzi, że nie tylko kobieta może rodzić dzieci, albo nie przymierzając, że można robić doktorat nie mając tytułu magistra
— zaznaczył na koniec były minister edukacji.
