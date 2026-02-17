19 lutego w Waszyngtonie inauguracja Rady Pokoju. Prezydenta ma reprezentować szef Biura Polityki Międzynarodowej min. Przydacz

19 lutego na spotkaniu w Waszyngtonie inaugurującym Radę Pokoju prezydenta Karola Nawrockiego będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Donald Tusk nie przewiduje w obecnych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju.

Ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta będzie miała charakter obserwacyjny, a więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach

— powiedział premier przed posiedzeniem rządu. Tego samego dnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o tym, kto będzie reprezenował prezxydnet prezydenta RP w czasie czwartkowego spotkania inaugurującego Radę Pokoju w Waszyngtonie.

— napisał na X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Tusk zdania nie zmienił

Tusk nie chce przyłączyć Polski do Rady Pokoju, choć okazało się, że nie ma wymogu natychmiastowego wpłacenia 1 mld dolarów, jak wcześniej twierdził. Polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała już zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Pokoju, zaplanowane na 19 lutego w Stanach Zjednoczonych. Niemal od razu Tusk oświadczył, że Polska w obecnych okolicznościach nie przystąpi do prac Rady.

Kwestia zaproszenia Polski do Rady Pokoju była jednym z głównych tematów zwołanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w ubiegłą środę.

