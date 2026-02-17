Donald Tusk przed posiedzeniem rządu postanowił zaatakować wszystkich tych, którzy zgłaszają swoje uwagi do programu SAFE, rzucając mocne słowa o zdradzie interesów narodowych.
Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy, jeśli rzeczywiście będziecie atakowali polskie interesy w sposób tak cyniczny i tak szeroki - zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederacji premier Donald Tusk w kontekście ich wątpliwości i zarzutów do programu SAFE.
Zwracam się do prezydenta Nawrockiego i jego ludzi, i do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji: zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski w sytuacji, kiedy za granicą jest tak okrutna wojna. Nikt wam tego nie wybaczy i naprawdę nikomu łaski nie robicie, pomagając rządowi w realizacji tego programu
— powiedział premier przed posiedzeniem rządu.
Manipulacja Tuska
Dodał, że „tu żadne słowa nie są zbyt wielkie”.
Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy, jeśli rzeczywiście będziecie atakowali te polskie interesy w sposób tak cyniczny i tak szeroki
— powiedział Tusk do oponentów politycznych.
Nic nie jest w stanie usprawiedliwić działania, które w konsekwencji może oznaczać utratę 20 miliardów złotych tylko dla jednego zakładu, jakim jest Huta Stalowa Wola
— dodał. Premier ani słowem nie odnosił się do zarzutów opozycji, na przykład dotyczących braku przejrzystości całego programu SAFE i tego, że może stać się on instrumentem do szantażu politycznego Polski, jak już to było w przypadku KPO.
Tusk chce omijać ewentualne weto prezydenta
Premier powiedział też, że „ten zamach na Stalową Wolę jest tym bardziej paskudny”, że PiS w sobotę organizuje w tym właśnie mieście konwencję programową.
Bardzo trudno mi zrozumieć, ja właściwie nie jestem w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy (z programu SAFE)
— podkreślił Tusk.
My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować. I tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część tych środków uratować, ale to będzie kosztowało czasu i to trochę będzie kosztowało też niepotrzebnie pieniędzy, nerwów
— powiedział premier.
tkwl/PAP
