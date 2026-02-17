„Sprawa marszałka Włodzimierza Czarzastego to nie jest tylko kwestia analizy jego przeszłości kiedy należał do PZPR, ale jego aktualnych kontaktów z Rosjanami” - powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie Radia WNET.
Sprawa kontaktów Włodzimierz Czarzastego z Rosjanami budzi ciągle wielkie emocje. Druga osoba w państwie, z przeszłością w PZPR, posiada relacje z wysoko postawionymi przedstawicielami rosyjskiej elity.
Sam marszałek Sejmu nie poddał się procedurze sprawdzającej, którą wykonują służby. Postawa Czarzastego tym bardziej zaczęła rodzić pytania i budzić coraz większe wątpliwości.
Sprawa marszałka został poruszona podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki nie był usatysfakcjonowany wyjaśnieniami, dlatego zaprosił do siebie szefów służb, żeby otrzymać bardziej szczegółowe informacje.
Sprawa kontaktów Czarzastego z Rosjanami
Do sprawy odniósł się prof. Sławomir Cenckiewicz.
Sprawa marszałka Włodzimierza Czarzastego to nie jest tylko kwestia analizy jego przeszłości kiedy należał do PZPR, ale jego aktualnych kontaktów z Rosjanami
— powiedział szef BBN w rozmowie z Radiem WNET.
