Sprawa marszałka Włodzimierza Czarzastego to nie jest tylko kwestia analizy jego przeszłości kiedy należał do PZPR, ale jego aktualnych kontaktów z Rosjanami” - powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie Radia WNET.

Sprawa kontaktów Włodzimierz Czarzastego z Rosjanami budzi ciągle wielkie emocje. Druga osoba w państwie, z przeszłością w PZPR, posiada relacje z wysoko postawionymi przedstawicielami rosyjskiej elity.

Sam marszałek Sejmu nie poddał się procedurze sprawdzającej, którą wykonują służby. Postawa Czarzastego tym bardziej zaczęła rodzić pytania i budzić coraz większe wątpliwości.

Sprawa marszałka został poruszona podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki nie był usatysfakcjonowany wyjaśnieniami, dlatego zaprosił do siebie szefów służb, żeby otrzymać bardziej szczegółowe informacje.

Sprawa kontaktów Czarzastego z Rosjanami

Do sprawy odniósł się prof. Sławomir Cenckiewicz.

Sprawa marszałka Włodzimierza Czarzastego to nie jest tylko kwestia analizy jego przeszłości kiedy należał do PZPR, ale jego aktualnych kontaktów z Rosjanami

— powiedział szef BBN w rozmowie z Radiem WNET.

