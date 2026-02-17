Ruszyła sprawa dyscyplinarna, jaką „żurkowcy” wytoczyli zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michałowi Ostrowskiemu za rozpoczęcie śledztwa ws. ustrojowego zamachu stanu. Prokurator ostrowski w kilka dni po jego rozpoczęciu został zawieszony, a dziś zarzuca się mu, iż nie ma prawa uważać, że obecna władza bezprawnie zmieniła prokuratora Krajowego. „Jak widać ci prokuratorzy, którzy są odważni, nie są cenieni przez tę władzę” - powiedział dziś europoseł PiS Maciej Wąsik, oceniając tę sytuację.
W początkach lutego prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Bogdan Święczkowski założył zawiadomienie w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Przestępstwo polegało na tym, że od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają „w zorganizowanej grupie przestępczej”, mając na celu „zmianę konstytucyjnego ustroju RP. Na ponad 60 stronach prezes TK wyliczył wszystkie bezprawne działania tej ekipy wymierzone w TK, KRS i SN. Dochodzenie wszczął zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski, który zdążył przesłuchać m.in. prezesa TK.
Dosłownie godzinę po wszczęciu tego śledztwa poinformowałem pisemnie o tym fakcie p. prokuratora generalnego i zwróciłem się, żeby on spowodował kolejną rejestrację tej sprawy
— powiedział w lutym prok. Ostrowski goszcząc na antenie Telewizji wPolsce24.
Kilka dni po rozpoczęciu postępowania min. Adam Bodnar zawiesił swojego zastępcę prok. Michała Ostrowskiego w czynnościach. Powodem było właśnie śledztwo w sprawie zamachu stanu. Akta trafiły do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a prok. Michałowi Ostrowskiemu wytoczono sprawę dyscyplinarną pod pretekstem uchybień proceduralnych. Dziś rusza sprawa dyscyplinarna przeciwko prok. Michałowi Ostrowskiemu.
Prawo, jak oni je rozumieją
We wrześniu „żurkowcy” przedstawili listę 7 zarzutów dyscyplinarnych, którymi chcą dopaść prok. Ostrowskiego. Jeden z nich jest wybitnie kuriozalny, ponieważ chodzi o:
publiczne kwestionowanie prawidłowości powołania prokuratora Dariusza Korneluka do pełnienia funkcji prokuratora krajowego
— brzmi zarzut, który stoi w jawnej sprzeczności z orzeczeniami Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego oraz wielu sądów powszechnych a także decyzjami obu prezydentów RP (Dudy i Nawrockiego). To właśnie prezydenci mają w tej kwestii najwięcej do powiedzenia, gdyż prawo wymaga ich zgody do odwołania Prokuratora Krajowego. Dwa lata temu min. Adam Bodnar zignorował te przepisy i powołując się na jakiś „dekret” Donalda Tuska, zablokował Barskiemu możliwość pracy na stanowisku. Między innymi to siłowe przejęcie prokuratury wbrew prawu stało się jednym z punktów zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zamachu stanu, jakie złożył prezes TK.
Tyle że żurkowcy uznali, że już samo zajmowanie się tą sprawo jest złe.
jako zastępca prokuratora generalnego i prokurator Prokuratury Krajowej, działając w sposób intencjonalny oraz z przyczyn politycznych zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane do niego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, pełniącego uprzednio funkcją pierwszego zastępcy prokuratora generalnego prokuratora krajowego, tj. jego przełożonego w okresie od 4 marca 2016 r. do 15 lutego 2022 r. i znajomego, z którym pozostawał w koleżeńskich relacjach, a następnie wszczął śledztwo obejmujące popełnienie przez osoby sprawujące najwyższe funkcje państwowe, przy czym zmierzając do osiągniecia tego celu w sposób oczywisty i rażący naruszył prawo
— brzmi jeszcze jeden zarzut „żurkowców”.
„To odważny człowiek”
Prok. Michał Ostrowski to legalny zastępca Prokuratora Generalnego i wybitny specjalista z zakresu prawa karnego, który swojej karierze zajmował się bardzo trudnymi sprawami. Kierował m.in. Departamentem do spraw zwalczania przestępczości gospodarczej w resorcie sprawiedliwości.
To duża odwaga prokuratora Michała Ostrowskiego, bo otrzymał zawiadomienie i wszczął śledztwo. Jak widać ci prokuratorzy, którzy są odważni, nie są cenieni przez tę władzę. Jadę dziś Prokuratury Krajowej, jestem wezwany do zespołu śledczego nr 3. przez prokuratora Onyszczuka i będę mówił na temat sprawy Pegasusa. Nie wiem dokładnie jakie tam popełniono przestępstwo, bo prace komisji śledczej nic nie ujawniły. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj bardzo cenieni są ci prokuratorzy, którzy wykonują polecenia władzy, a nie ci, którzy myślą samodzielnie. To jest chore po prostu
— powiedział dziś rano w Telewizji wPolsce24 europoseł Maciej Wasik z PiS.
Podsumowanie
Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” wraz ze Stowarzyszeniem Prokuratorów „Ad Vocem” przygotowały raport „poświęcony kondycji rządów prawa w Polsce”. Liczący 166 stron raport - wydany w języku angielskim - nosi znamienny tytuł: „Banda zbójców czy światłe miasto na wzgórzu? Dylematy wobec ruiny rządów prawa w Polsce”. Otwiera go cytat ze Świętego Augustyna: „Czymże są państwa wyzute ze sprawiedliwości, jeśli nie bandą zbójców?” (De Civitate Dei, IV, 4, 1). Jednocześnie legalny zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław Radzik prowadzi postępowania dyscyplinarne i stawia zarzuty sędziom, którzy uczestniczą w ustrojowym zamachu stanu.
Robert Knap
