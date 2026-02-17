„Wspólny układ działający na rzecz dominacji sojuszu niemiecko-rosyjskiego w całej Europie. (Tusk) wspierał to po zbrodni smoleńskiej. Po dzień dzisiejszy wspiera Władimira Putina. Kłamie ws. zbrodni smoleńskiej. Ratuje Putina, żebyśmy nie mieli świadomości, że to on zamordował pana prezydenta i elitę narodową. Po to, żebyśmy byli bez szans i byli podlegli Tuskowi” - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24.
Wiceprezes PiS był gościem Tadeusza Płużańskiego w programie „Kontra”. Polityk zdiagnozował Donalda Tuska.
Nie ma wątpliwości. Donald Tusk jest człowiekiem niemieckim, dla którego Niemcy są najważniejsze. Jest człowiekiem, który nie znosi współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki
— stwierdził.
