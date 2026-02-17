Tylko U Nas

TYLKO U NAS. Macierewicz: Tusk jest człowiekiem niemieckim, dla którego Niemcy są najważniejsze. W 2011 zawarł układ z Niemcami i Rosją

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Antoni Macierewicz / autor: Telewizja wPolsce24
Na zdjęciu Antoni Macierewicz / autor: Telewizja wPolsce24

Wspólny układ działający na rzecz dominacji sojuszu niemiecko-rosyjskiego w całej Europie. (Tusk) wspierał to po zbrodni smoleńskiej. Po dzień dzisiejszy wspiera Władimira Putina. Kłamie ws. zbrodni smoleńskiej. Ratuje Putina, żebyśmy nie mieli świadomości, że to on zamordował pana prezydenta i elitę narodową. Po to, żebyśmy byli bez szans i byli podlegli Tuskowi” - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24.

Wiceprezes PiS był gościem Tadeusza Płużańskiego w programie „Kontra”. Polityk zdiagnozował Donalda Tuska.

Nie ma wątpliwości. Donald Tusk jest człowiekiem niemieckim, dla którego Niemcy są najważniejsze. Jest człowiekiem, który nie znosi współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki

— stwierdził.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Ziobro: „Wszystko, co będę mógł, to będę czynił, aby popsuć plany Tuska, zepsuć mu jego kryminalny, bandycki scenariusz”

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych