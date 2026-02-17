„Przestępcy w togach, kierujący Sądem Okręgowym w Warszawie - na polecenie Żurka - robią kolejną sądową ‘ustawkę’” - napisał Zbigniew Ziobro na portalu X. Były minister sprawiedliwości odniósł się do sędziego Dariusza Łubowskiego, który miał orzekać ws. ENA dla Ziobry. Jutro odbędzie się kolegium, czy Łubowski poprowadzi tę sprawę.
Przed kilkoma dniami siłowo przejęta Prokuratura Krajowa poinformowała, że wystąpiono do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Zbigniewa Ziobry.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:Żurek mówił o przywiezieniu Ziobry w bagażniku. Mateckiemu odpowiedział, że na skazanego Gawła „nie posiada instrumentów prawnych”
Sprawą miał się zajmować sędzia Dariusz Łubowski, ale decyzją sędzi Beaty Najjar, która będąc na emeryturze, w dalszym ciągu pełni obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Łubowski został odwołany z funkcji kierownika sekcji do spraw międzynarodowych.
Wcześniej Waldemarowi Żurkowi bardzo nie spodobało się to, że sędzia Łubowski uchylił ENA Marcina Romanowskiego.
Sędzia Łubowski złożył rezygnację z orzekania w sekcji. Z kolei jutro ma się odbyć Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, na którym zapadnie decyzja, czy Łubowski dokończy orzekanie w dotychczas prowadzonych sprawach - w tym o ENA dla Ziobry.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Ziobro: „Wszystko, co będę mógł, to będę czynił, aby popsuć plany Tuska, zepsuć mu jego kryminalny, bandycki scenariusz”
„Ręczne sterowanie sądami”
Głos ws. zabrał obrońca Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski.
Jak odebrać sprawę Zbigniewa Ziobry sędziemu Dariuszowi Łubowskiemu? Zwołać sztucznie kolegium sądu, aby zwolnić go od rozpoznania sprawy ENA, a tym samym zmienić sędziego referenta mimo złożonego przez Prokuraturę Krajową wniosku o wyłączenie. Tak właśnie wygląda ręczne sterowanie sądami
— napisał na portalu X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jeszcze nie wygrał wyborów, a już się odgraża? Magyar o Ziobrze i Romanowskim: „Dokonamy ekstradycji już pierwszego dnia”
„Poniosą odpowiedzialność”
Do sprawy odniósł się także były minister sprawiedliwości.
Przestępcy w togach, kierujący Sądem Okręgowym w Warszawie - na polecenie Żurka - robią kolejną sądową „ustawkę”. To nie pierwszy, nie drugi i nie trzeci przypadek wyznaczania „właściwego” sędziego w sprawach Funduszu Sprawiedliwości. Doskonale wiedzą, co robią i co za to grozi - zapewniam, poniosą odpowiedzialność
— napisał Zbigniew Ziobro na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753394-ena-dla-ziobry-odsuna-lubowskiego-poniosa-odpowiedzialnosc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.