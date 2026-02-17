Jaki jest „sekret” tanich pączków z marketów, które można było kupić w tłusty czwartek za parę groszy? W mediach aż huczy po tym, jak dziennikarze prześwietlili skład tych pączków. Kto się dobrze przyjrzał zobaczył na etykiecie „wywar z pluskwiaków” i „meblowy” E904. „Nie ma lepszych dowodów na to, że prawo konkurencji i UOKIK w Polsce nie działają. Biorę się za to” - poinformował w mediach społecznościowych poseł Konfederacji Przemysła Wipler. Pączek za 5-6 groszy rujnuje konkurencję, która po takie składniki do swoich wypieków nie sięga.
Dziennikarze portalu PolskieRadio24.pl przeczytali dokładnie etykiety pączków oferowanych w tłusty czwartek w Biedronce i Lidlu, co oczywiście powinien zrobić każdy, kto chciał zjeść te „wyroby”. Okazało się, że pierwszym składnikiem, który znaleziono pączkach w obydwu dyskontów (mini pączki red velvet z Lidla za 2,99 zł/szt. i pączki z nadzieniem różanym „Słodka Kraina” z Biedronki za 2,49 zł/szt.), jest E120, czyli inaczej koszenila lub kwas karminowy.
Wielu konsumentów nie ma świadomości jego pochodzenia. Koszenila jest barwnikiem naturalnym, ale pozyskiwanym z gotowania wysuszonych i zmielonych ciał samic owadów z rodziny pluskwiaków – czerwców kaktusowych (Dactylopius coccus). Producenci stosują go, aby nadać ciastu lub nadzieniu intensywnie czerwoną barwę, która ma imitować naturalny kolor owoców, takich jak róża czy truskawka. Dla nieświadomego klienta, który spodziewa się produktu roślinnego, obecność ekstraktu z owadów jest szokująca. Co więcej, koszenila jest uznanym alergenem
— czytamy w artykule. Koszenilę można także znaleźć w niektórych słodyczach, napojach, mięsie i nabiale. Wystarczy sprawdzić etykietę.
CZYTAJ TAKŻE: Słodkość na zgodę? Hołownia dostał pączka od… Lewicy. „Czy ma w sobie jad, czy też dżem?”; „Czy dotykał ich pan poseł Trela?”
I żeby pięknie błyszczały
To jednak nie koniec gastronomicznego wstrząsu. Do „podkręcenia” wyglądu słodyczy, takich donuty, czyli pączków amerykańskich, („Frutti” czy „Stripe” dostępne w wielopakach w Biedronce i Lidlu) stosowany jest szelak.
Aby polewa tych wyrobów charakteryzowała się pięknym, szklistym połyskiem i nie przyklejała się do foliowego opakowania, producenci stosują szelak, oznaczany symbolem E904. Jest to naturalna żywica pozyskiwana z wydzieliny owadów z gatunku Kerria lacca. Ten sam składnik znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, służąc między innymi do produkcji politur do renowacji antyków oraz lakierów do drewna
— czytamy w artykule na stronach PR24.
To ma być konkurencja?
Czy zastosowanie takich składników umożliwia tak drastyczną obniżkę cen pączków? Konfederacji Przemysław Wipler pokazał w mediach społecznościowych paragon fiskalny. Dowodzi on, że w Lidlu zakupiono 24 pączki za 1,2 zł, czyli po 6 groszy za sztukę. Czy cukiernicy trzymający się tradycyjnych i naturalnych składników są w stanie konkurować z taką ofertą?
Nie ma lepszych dowodów na to, że prawo konkurencji i UOKIK w Polsce nie działają. Biorę się za to
— napisał na FB poseł Wipler.
To policzek wymierzony w wolny rynek i strzał w twarz każdemu rzemieślnikowi, to manifest pogardy dla jakości i brutalny gwałt na budżecie Państwa, czyli na nas! (…) Zamiast rzemieślniczego ciasta - mrożone ciasto wysoko przetworzone, naszpikowane polepszaczami, które pozwalają mu przetrwać miesiące w mroźni! (…) To nie jest klasyczny i świeży pączek. To wyrób pączkopodobny, którego jedynym atutem jest to, że nie kosztuje prawie nic. (…) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art. 15 ust. 1 pkt 1): Wyraźnie zabrania utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: Daje narzędzia do walki z nadużywaniem pozycji dominującej i stosowaniem cen dumpingowych
— czytamy w jednym z komentarzy do wpisu Wiplera internauty o nicku „Rzemieślnik”.
CZYTAJ TAKŻE: Ile pączków Polacy mają zamiar zjeść w tłusty czwartek? Ile za nie będą musieli zapłacić? Mamy najnowszy raport
Robert Knap/PolskieRadio24.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753391-wipler-bierze-sie-za-niskie-ceny-paczkow-z-marketow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.