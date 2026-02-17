Posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo przyznała, że poważnie zastanawia się nad odejściem z partii. Dodała, że nie wyobraża sobie dalszego w niej funkcjonowania, jeśli sobotnia uchwała Rady Krajowej Polski 2050, nazywana przez część działaczy „kagańcową”, nie zostanie odwołana.
Odejścia z partii po „uchwale kagańcowej”
Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050, zwołana przez nową przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Uchwała przewiduje też zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.
Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez część działaczy, którzy określili ją jako „kagańcową”. Odejście z partii ogłosili: posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, europoseł Michał Kobosko i była wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef.
Leo: Poważnie się zastanawiam
We wtorkowej rozmowie w TOK FM Leo oceniła, że lista osób, które opuszczą partię, może nie zakończyć się na tych trzech osobach. Dodała, że sama poważnie się zastanawia nad odejściem, podobnie jak i inni posłowie i posłanki.
Uznałam wybór Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na nową przewodniczącą, ale to powinno działać w dwie strony. My jako klub (parlamentarny - PAP) mamy prawo decydować o prezydium, o regulaminie i o samym klubie. Nowa przewodnicząca chce jednoosobowo podejmować decyzje klubu, którego nawet nie jest członkiem (Pełczyńska nie jest posłanką - PAP). Dla części parlamentarzystów to jest nie do przyjęcia
— powiedziała Leo.
Odwołanie przewodniczącego - „niemożliwe”
Jak stwierdziła, kwestionowana przez część działaczy uchwała Rady Krajowej uniemożliwia partii zmiany personalne, w tym odwołanie przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza i wiceprzewodniczącego, skazanego prawomocnym wyrokiem, Bartosza Romowicza. Jak podał Business Insider Polska, sąd uznał Romowicza winnego znieważenia radnej Anny B. podczas sesji Rady Miasta Ustrzyk Dolnych. Radna pozwała polityka w drodze oskarżenia prywatnego.
„Trudno sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie w tej partii”
Leo, pytana, czy posłowie niezgadzający się z uchwałą, stworzą własny klub parlamentarny, odpowiedziała, że trwają rozmowy w grupie posłów, senatorów i jednego eurodeputowanego. Posłanka dodała, że członkowie tej grupy czekają „na jakiś ruch ze strony nowej przewodniczącej Polski 2050”.
Mogę mówić za siebie. Jeśli ta uchwała nie zostanie wycofana, to trudno sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie w tej partii
— stwierdziła Leo.
PAP
