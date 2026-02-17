TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Wąsik: To jest skoordynowany atak na prezydenta Polski. Uderzenie w Pierwszą Damę jest jego paskudnym elementem

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł PiS Maciej Wąsik skrytykował Joannę Scheuring-Wielgus, która skandalicznie wypowiedziała się o "finale" prezydentury Karola Nawrockiego i porównywała sytuację w USA do Holocaustu. / autor: Telewizja wPolsce24
Poseł PiS Maciej Wąsik skrytykował Joannę Scheuring-Wielgus, która skandalicznie wypowiedziała się o "finale" prezydentury Karola Nawrockiego i porównywała sytuację w USA do Holocaustu. / autor: Telewizja wPolsce24

To jest jakiś skoordynowany atak, próba obrzydzenia Polsce prezydenta. Uderzenie w Pierwszą Damę jest jakimś elementem paskudnym, bo ten wywiad w TVN24 był wyśmienity z punktu widzenia takiego ludzkiego. To był żywy człowiek, który mówił dokładnie o swoich poglądach, niewyłączonymi formułkami” - powiedział europoseł PiS Maciej Wąsik w Telewizji WwPolsce24. Gość programu „Rozmowa Wikły” odniósł się także do uników marszałka Włodzimierza Czarzastego oraz skandalicznych słów europoseł Joanny Scheuring-Wielgus na temat prezydenta.

Marszałek Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nigdy nie został zweryfikowany przez służby specjalne pod kątek dostępu do informacji niejawnych. W sytuacji, kiedy jest tak wiele pytań o jego przeszłość oraz obecne kontakty biznesowo-towarzyskie, brak takiej weryfikacji budzi poważne obawy o bezpieczeństwo Polski. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych