„To jest jakiś skoordynowany atak, próba obrzydzenia Polsce prezydenta. Uderzenie w Pierwszą Damę jest jakimś elementem paskudnym, bo ten wywiad w TVN24 był wyśmienity z punktu widzenia takiego ludzkiego. To był żywy człowiek, który mówił dokładnie o swoich poglądach, niewyłączonymi formułkami” - powiedział europoseł PiS Maciej Wąsik w Telewizji WwPolsce24. Gość programu „Rozmowa Wikły” odniósł się także do uników marszałka Włodzimierza Czarzastego oraz skandalicznych słów europoseł Joanny Scheuring-Wielgus na temat prezydenta.
Marszałek Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nigdy nie został zweryfikowany przez służby specjalne pod kątek dostępu do informacji niejawnych. W sytuacji, kiedy jest tak wiele pytań o jego przeszłość oraz obecne kontakty biznesowo-towarzyskie, brak takiej weryfikacji budzi poważne obawy o bezpieczeństwo Polski. …
