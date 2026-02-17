Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że odejścia z Polski 2050 wynikają nie tylko ze sporów personalnych, ale także z różnic ideowych oraz braku akceptacji dla wyników wyborów przewodniczącego.
Pełczyńska-Nałęcz w Polsat News pytana o kolejne odejścia z Polski 2050 odpowiedziała, że najwyraźniej nie wszyscy, pomimo deklaracji, są gotowi do zaakceptowania wyników wyborów przewodniczącego partii.
Ten spór, który wszyscy widzą jako spór personalny, jest też sporem ideowym. Bardzo jasno przedstawiłam w kampanii wizję, w którą stronę idziemy. I to jest wizja nie partii jakiejś, która będzie wspierać bogate, korporacyjne lobby, a tu pewna historia pana (Ryszarda) Petru dużo mówi. To jest partia wyrazistego centrum, która reprezentuje klasę średnią, zwykłych ludzi i tak będzie
— powiedziała Pełczyńska-Nałęcz odnosząc się do Petru, który wczoraj zapowiedział, że „w ugrupowaniu nadszedł czas na zmiany”.
Pytana o to, ile jeszcze osób odejdzie z partii odpowiedziała, że w Polsce 2050 znajdzie się miejsce dla wszystkich, którzy chcą uznać wynik demokratycznych wyborów.
Uchwała „kagańcowa” gwoździem do trumny?
Dopytywana o to, czy klub Polski 2050 nadal będzie w Sejmie, do czego potrzeba 15 posłów zapewniła, że „na pewno klub zostanie”.
W zeszłym tygodniu odbyła się Rada Krajowa Polski 2050, która zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Uchwała przyjęta tego dnia przez Radę przewiduje też zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez część działaczy, którzy określili ją jako „kagańcową”.
Wczoraj z członkostwa w partii zrezygnował europoseł, b. lider Polski 2050 Michał Kobosko, a także Anna Radwan-Röhrenschef, która do września ubiegłego roku pełniła rolę wiceministry spraw zagranicznych z ramienia Polski 2050. Swoje odejście z partii ogłosiła jeszcze w sobotę posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.
