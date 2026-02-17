Podsekretarz Stanu w KPRP Agnieszka Jędrzak postanowiła zabrać głos w sprawie reakcji po ostatnim wywiadzie Marty Nawrockiej dla TVN. „Wywołał on dyskusję i różnorodne głosy, w tym wiele pozytywnych, ale Pierwsza Dama jest osobą niezwykle silną i odporną, a broni się tym, co sobą reprezentuje: wyznawanymi wartościami, jasną wizją pełnienia nowej roli i otwartością na innych. Jednak poziom części krytycznych komentarzy jest tak skandaliczny i żałosny, że jako kobieta i jedyna minister w Kancelarii Prezydenta, poczułam się zobowiązana do wyrażenia swojej opinii” - podkreśliła prezydencka minister.
„Jako kobieta i jedyna minister w Kancelarii Prezydenta”
Agnieszka Jędrzak zaznaczyła na początku swojego wpisu, że zastanawiała się, czy zabierać głos w tej sprawie, lecz - dodała - poczuła się zobowiązana do wyrażenia opinii „jako kobieta i jedyna minister w Kancelarii Prezydenta”.
Kto obserwuje od początku działalność Pierwszej Damy i śledzi jej dotychczasowe wypowiedzi, wie, że jej siła tkwi właśnie w czynach, konkretnych akcjach. Począwszy od kampanii, każdy dzień Pierwszej Damy wypełniony jest spotkaniami z młodzieżą, ludźmi starszymi, środowiskami patriotycznymi, czy osobami z niepełnosprawnością
— podkreśliła, dodając przy tym, że „wizja działania pozostaje od samego początku jasna, zdefiniowana i przemyślana: pomoc słabszym, wspieranie młodych, walka z nierównościami społecznymi, wyrównywanie szans, niezgoda na hejt”.
„O tym wszystkim był ten wywiad”
To wszystko było sednem udzielonego TVN wywiadu. Pierwsza Dama dla realizacji wyżej wymienionych celów powołała do życia fundację, o której także opowiedziała w wywiadzie
— napisała podsekretarz stanu w KPRP.
Wyznawane wartości chrześcijańskie, rodzinne, prospołeczne, patriotyczne, empatia i wrażliwość na drugiego człowieka - wszystko to przywołała w archetypie tych wartości, św. Janie Pawle II. Nie wahała się przy tym pokazać siły, determinacji i sportowego ducha. Odwołała się do osobistych doświadczeń, które ją zahartowały i ukształtowały jako człowieka. O tym wszystkim był ten wywiad
— podkreślała.
„Nie pisze dla zbyt wysokich obcasów”
Jak dodała, cieszy ją „wiele pozytywnych głosów, a także wiele konstruktywnych reakcji na hejt, płynących z różnych środowisk”.
A tym, którzy uderzyli falą nienawiści w osobę, która właśnie walkę z hejtem wzięła sobie na sztandar, szczerze współczuję wąskich horyzontów, złej woli, braku otwartości czy zaciekawienia drugim człowiekiem
— czytamy.
Uderza zwłaszcza komentarz „Wysokich obcasów”. Jego autorka, przedstawiająca się jako feministka, chce, by Pierwsza Dama zamilkła, bo ma inne poglądy. Henry Ford mawiał podobno, że klient może wybrać dowolny kolor samochodu, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Felietonistka „Wysokich Obcasów” to Henry Ford wolności słowa i praw kobiet. Natomiast zdaniem o „zbyt wysokich progach” udowadnia, że nie pisze dla zbyt wysokich obcasów
— wypunktowała minister.
A Pierwsza Dama swą misję będzie wykonywać z równym zapałem i pasją, niezależnie od złych języków. Tę wewnętrzną siłę pokazała już w kampanii wyborczej, a ostatni wywiad tylko to potwierdził
— zaznaczyła Agnieszka Jędrzak.
Minister Agnieszka Jędrzak 7 sierpnia 2025 r. została powołana przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w KPRP. Nadzoruje Biuro do Spraw Polonii oraz Biuro Odznaczeń i Nominacji.
