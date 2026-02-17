TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Beata Szydło w USA. W tle ingerencja KE w wybory. "To jest główny zamiar Komisji. (...) I ten raport do tego wydaje się zmierzać"

Beata Szydło krytycznie oceniła projekt Europejskiej Tarczy Demokracji. / autor: Fratria
Była premier, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło udała się na oficjalne spotkania do USA w związku z pracami Komisji Specjalnej ds. Europejskiej Tarczy Demokracji. „Raport jest krytykowany przez wszystkie grupy polityczne. I zresztą wtedy, kiedy odbywała się debata, jasno to wybrzmiało” - wskazała na antenie Telewizji wPolsce24.

Beata Szydło, która bierze udział w pracach Komisji Specjalnej ds. Europejskiej Tarczy Demokracji, wskazała, że do tego projektu został przygotowany raport, do którego złożono kilkaset poprawek.

To oznacza, że raport jest krytykowany przez wszystkie grupy polityczne. I zresztą wtedy, kiedy odbywała się debata, jasno to wybrzmiało

— wskazała.

Między innymi chodzi o to, żeby uniknąć próby ingerencji w wybory, bo to jest główny zamiar Komisji Europejskiej, aby ingerować w wybory w państwach członkowskich. I ten raport do tego wydaje się zmierzać…

