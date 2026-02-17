Była premier, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło udała się na oficjalne spotkania do USA w związku z pracami Komisji Specjalnej ds. Europejskiej Tarczy Demokracji. „Raport jest krytykowany przez wszystkie grupy polityczne. I zresztą wtedy, kiedy odbywała się debata, jasno to wybrzmiało” - wskazała na antenie Telewizji wPolsce24.
Beata Szydło, która bierze udział w pracach Komisji Specjalnej ds. Europejskiej Tarczy Demokracji, wskazała, że do tego projektu został przygotowany raport, do którego złożono kilkaset poprawek.
To oznacza, że raport jest krytykowany przez wszystkie grupy polityczne. I zresztą wtedy, kiedy odbywała się debata, jasno to wybrzmiało
— wskazała.
Między innymi chodzi o to, żeby uniknąć próby ingerencji w wybory, bo to jest główny zamiar Komisji Europejskiej, aby ingerować w wybory w państwach członkowskich. I ten raport do tego wydaje się zmierzać…
