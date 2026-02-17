Polską opinię publiczną w ostatnich tygodniach zszokowały doniesienia, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Dodatkowym cieniem na sprawę kładą się jego towarzysko-biznesowe rosyjskie powiązania. Teraz okazuje się, że certyfikatów bezpieczeństwa nie ma szef Kancelarii Sejmu z nadania Czarzastego - Marek Siwiec, także postkomunista.
Portal niezalezna.pl ujawnił, że chociaż Marek Siwiec kieruje Kancelarią Sejmu od 24 listopada 2025 roku, to do tej pory nie wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa NATO i UE, które wydawane jest przez ABW. Co więcej, takiego poświadczenia nie ma także jego zastępca.
Niezalezna.pl zwróciła się z zapytaniem w tej sprawie do biura prasowego Kancelarii Sejmu.
Szef Kancelarii Sejmu oraz jego zastępca wystąpią o poświadczenie bezpieczeństwa. Są w trakcie przygotowywania stosownych wniosków
— odpowiedziała kancelaria.
Żadnego zaufania
Sprawę skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
Jaki Czarzasty, taki jego szef gabinetu. Znamy Siwca jako prowokatora, człowieka wulgarnego. Pamiętamy, jak szydził sobie z Ojca Świętego w sposób niezwykle wulgarny. To są ludzie po prostu zdemoralizowani, ludzie uwikłani różnymi dziwnymi konszachtami nomenklatury prywatyzacji jeszcze postkomunistycznej, ale też swoimi relacjami jeszcze z dawnych lat z Moskwą
— wskazał.
Zaufanie do takich ludzi jakby z definicji powinno być ograniczone. A to, że Tusk z nimi kolaboruje i ma wspólną „spółkę” w wymiarze politycznym, to najlepiej pokazuje, jak nisko upadł Tusk i do czego jest zdolny
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24.
