Nowy sondaż! KO liderem. Fatalne notowania koalicjantów Tuska. Formacje konserwatywne z potencjalną większością

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie lutego br., zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,5 proc. głosów / autor: Fratria

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie lutego br., zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,5 proc. głosów - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. PiS mogłoby liczyć na 22,7 proc. głosów, a Konfederacja na 13 proc.

Z badania opublikowanego wynika, że 32,5 proc. respondentów zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, co oznacza wzrost poparcia o 0,2 pkt proc. względem poprzedniego badania przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego br.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, z poparciem na poziomie 22,7 proc. PiS zanotowało tym samym spadek poparcia o 0,8 pkt proc. względem poprzedniego sondażu. Trzecie miejsce należy do Konfederacji, na którą głos zadeklarowało oddać 13 proc. badanych, co oznacza wzrost poparcia o 1,8 pkt proc.

Według sondażu, w Sejmie znalazłoby się pięć partii. Oprócz KO, PiS i Konfederacji, byliby to także m.in. przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej. Partię Grzegorza Brauna wskazało 9,9 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost poparcia o 2,2 pkt proc. Autorzy sondażu zwrócili uwagę, że to największy wzrost poparcia w zestawieniu. Z kolei poparcie dla Lewicy zadeklarowało 8 proc. badanych (wzrost o 1,4 pkt proc.).

Reszta pod progiem

Kolejne trzy partie uwzględnione w badaniu znalazły się już pod progiem wyborczym. Najmniej zabrakło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które osiągnęło wynik 4,8 proc. (spadek poparcia o 0,1 pkt proc.). Partia Razem mogła liczyć na 3,1 proc. głosów, co oznacza spadek poparcia o 0,6 pkt proc. Ostatnia w zestawieniu Polska 2050 osiągnęła wynik na poziomie 2 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.).

Z kolei 4 proc. spośród badanych nie wskazało swoich preferencji wyborczych. To o 4 pkt proc. mniej wskazań, niż w poprzednim badaniu.

wyniki sondażu / autor: badanie

Rozkład mandatów

Autorzy badania przełożyli również wyniki sondażu na teoretyczny rozkład 460 mandatów w Sejmie. Według tych danych, KO dysponowałaby 192 mandatami, PiS miałoby do obsadzenia 128 mandatów, Konfederacja 64 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej 44 mandaty, a Lewica 32 mandaty. W sondażu zwrócono uwagę, że „potencjalna koalicja KO i Lewicy dysponowałaby 224 głosami, co nie daje wymaganej większości”.

Z kolei połączone siły PiS oraz obu Konfederacji miałyby łącznie 236 mandatów, co otwierałoby drogę do stworzenia rządu po prawej stronie

— dodano.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 13-15.02.2026 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca osób.

